Bé lớn rồi vẫn hay thức dậy vào đêm

Ảnh minh họa: Blogspot.

Nhưng tôi lo nhất là cháu ngồi dậy trên giường một hoặc hai lần trong đêm. Cháu chỉ ngồi dậy rồi nằm xuống ngay ngủ tiếp, đôi lúc có hỏi thì cháu vẫn trả lời được. Có khi là khát nước và đòi uống nước, uống xong thì ngủ. Có khi là mắc tiểu, đi xong thì vào ngủ. Nhưng có khi không vì lý do gì cháu cũng ngồi dậy rồi nằm xuống ngủ ngay.Sao cháu không thể ngủ thẳng giấc đến sáng như những đứa trẻ khác? (Le Hieu)

Trả lời:

Con bạn đang bị thừa cân béo phì nặng vì cân nặng của cháu thừa 13,5 kg so với tuổi, còn so với chiều cao cũng thừa đến 12 kg. Nhưng những trẻ thừa cân béo phì vẫn có thể bị thiếu các vi chất dinh dưỡng như canxi, kẽm, sắt… do chế độ ăn không cân đối thừa chất béo, chất ngọt nhưng lại thiếu vitamin và khoáng chất.

Các triệu chứng bạn mô tả có khả năng cháu bị thiếu canxi, đặc biệt là thiếu kẽm dẫn đến tình trạng mộng du, ngủ không ngon giấc như vậy. Bạn nên đưa con đi khám bác sĩ dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn hợp lý điều trị tình trạng thừa cân béo phì. Mặt khác cần làm xét nghiệm máu để xem trẻ có bị thiếu các vi chất dinh dưỡng như kẽm, canxi hay không để được bổ sung kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải

Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia

