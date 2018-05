Bé tiêu chảy khi uống sữa có đường

Nhưng khi cho cháu uống sữa có đường cho dù lượng nhỏ cháu cũng bị đau bụng. Xin hỏi uống sữa không đường nhiều ngày có hại gì đến sức khỏe của cháu không? Nên uống loại sữa nào và uống như thế nào thì phù hợp? (Li nguyễn)

Trả lời:

Tiêu chảy do không dung nạp đường lactose là do bé thiếu men lactaza tiêu hóa đường lactose trong sữa. Có thể bẩm sinh hoặc mắc phải do ruột bị tổn thương trong tiêu chảy kéo dài, do viêm ruột mãn tính.

Vì vậy bắt buôc bạn phải dùng sữa không có đường lactose cho trẻ. Sữa này dùng lâu dài không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trẻ, vì nó vẫn đủ các chất dinh dưỡng như các loại sữa bột công thức dùng cho trẻ nhỏ, chỉ không chứa đường lactose thôi.

Các hãng sữa đều có loại sữa này, bạn dùng loại nào có mùi vị cháu thích là được, và quan trọng nhất là bé lên cân đều đặn. Bên cạnh đó bạn nên cho con bú mẹ nhiều hơn để tăng tiết sữa mẹ, nhưng chế độ ăn của mẹ nên ăn giảm đường và thức ăn ngọt.

Sau khi uống 1-2 tuần, bạn có thể chuyển dần sang sữa công thức bình thường vì một số trẻ có thể lại hồi phục tiết men lactaza như bình thường.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hải

Viện Dinh dưỡng quốc gia

* Mời gửi câu hỏi tư vấn sức khỏe về địa chỉ mail suckhoe@vnexpress.net.