Bé tự dưng chán ăn vì sao?

Có nên dùng siro trị biếng ăn cho trẻ? / Vì sao bé 18 tháng đã biếng ăn?

Bình thường bé ăn 3 cữ bột. Sữa uống ban ngày 2-3 bình (mỗi bình 120 ml). Ban đêm uống 2 bình (mỗi bình 150 ml). Nhưng tự nhiên 3 ngày nay ban đêm bé không uống sữa. Ban ngày ăn bột hay khóc không chịu ăn, sữa cũng không chịu uống.

Em không biết bé bị gì mà chán ăn như vậy? Đêm ngủ bé hay lăn lộn và giật mình. Bé chỉ ngủ ngon khi em bật điều hòa mát. Mong bác sĩ tư vấn giúp em vì mới có con lần đầu nên rất lúng túng. (T.H)

Trả lời:

Hiện tại con em phát triển hoàn toàn bình thường. Tình trạng biếng ăn và ngủ không ngon giấc có thể do nhiều nguyên nhân. Có thể, cháu mắc bệnh còi xương do không được tắm nắng trong mùa đông này, do ngủ ít hoặc trẻ đang mọc răng hay thiếu kẽm, sắt...

Bạn nên đưa con đi khám bác sĩ, cần thiết phải làm xét nghiệm mới chẩn đoán được.

Bây giờ nếu chưa cho con đi khám, bạn có thể cho bé uống 2 giọt Aquadertrim/ngày, uống 1 ống calciumcorbier 5ml và 5ml siro kẽm hoặc 1gói kẽm dạng cốm.

Nếu tình trạng biếng ăn và ngủ không ngon giấc vẫn không được cải thiện thì cho bé đi khám.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải

Giám đốc trung tâm khám - tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia