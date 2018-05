Bị 'chuột rút', làm sao để hết?

Ảnh minh họa: bongrovietnam.

Chuột rút (hay vọp bẻ), là cảm giác đau gây ra bởi sự co rút, thường là co cơ. Nguyên nhân có thể do thời tiết lạnh hoặc hoạt động quá sức.

Khi bị chuột rút, hãy dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn và day vào huyệt nhân trung (chỗ lõm nằm giữa môi trên và mũi). Cứ như thế tác động liên tiếp khoảng từ 25 đến 30 giây sẽ hết cảm giác đau.

Đây là phương pháp khá cổ điển nhưng phát huy tác dụng rất nhanh. Tôi đã thực hiện nhiều lần và thấy hiệu quả nên chia sẻ cùng mọi người. Nếu bạn nào có cách chữa vọp bẻ nào hay hơn thì "chỉ giáo" giúp nhé!

Thụy Ân