Bí kíp giữ sức khỏe mùa World Cup

Để xem được những trận bóng đá này, những người ái mộ môn thể thao vua phải cố gắng khắc phục nhiều thứ như thức khuya, dậy sớm. Vì vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi mắc một số bệnh hoặc bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những bệnh về cơ xương khớp

1. Đau cơ cổ và vai

Khi ngồi lâu hằng giờ trước màn hình, ngày này sang ngày khác, các cơ vùng cổ và vai như cơ cạnh cột sống cổ, cơ thang, cơ ức đòn chũm phải gồng cứng liên tục. Hậu quả là các cơ này bị chứng bệnh co cứng cơ, cảm thấy mỏi một hay hai bên cổ.

Cảm giác mỏi này có thể lan xuống vai. Đồng thời khi xoay cổ sang bên trái hay bên phải, chúng ta sẽ cảm thấy không thể xoay hết mức được do đau, đôi khi không thể xoay sang bên được nữa. Trong trường hợp này, nếu muốn nhìn sang bên trái hay bên phải, không thể xoay cổ sang bên tương ứng được mà phải xoay toàn bộ cơ thể theo. Tình trạng này gây cảm giác rất khó chịu và bất an.

2. Đau lưng

Ngồi một chỗ lâu hàng giờ và kéo dài ngày nay sang ngày khác có thể dẫn đến bệnh đau lưng. Đây là bệnh liên quan đến cột sống thắt lưng. Nguyên nhân gây đau lưng không phải do tổn thương các đốt sống thắt lưng hay khớp liên đốt sống, mà là do các cơ vùng lưng như cơ cạnh cột sống thắt lưng phải gồng cứng liên tục để trụ đỡ cột sống cho thẳng.

Lâu ngày cơ sẽ bị mỏi mệt và phản ứng lại bằng cách gồng cứng cơ. Hậu quả là vùng thắt lưng sẽ bị cứng đơ. Lúc này chúng ta sẽ cảm thấy mỏi lưng thường xuyên, nhất là khi ngồi hay đứng lâu. Tuy nhiên, cảm giác mỏi này sẽ hết khi chúng ta nằm nghỉ. Ngoài ra khi cúi lưng để lượm một món đồ gì đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau nhói ở lưng và không thể cúi thấp được.

3. Đau các khớp

Nếu ngồi lâu một chỗ thì khi đứng dậy có thể cảm thấy đau ở các khớp như khớp gối, khớp cổ chân, bàn chân. Triệu chứng đau này sẽ giảm dần khi bước đi được một lúc và sẽ biến mất sau đó vài phút. Chứng đau khớp này không có gì nguy hiểm, không để lại di chứng gì về sau, tuy nhiên nó có thể gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngồi một chỗ lâu hàng giờ và kéo dài ngày nay sang ngày khác có thể dẫn đến nhiều bệnh cơ xương khớp. Ảnh minh họa: TT.

Cách phòng tránh các bệnh cơ xương khớp

Để có thể mang lại niềm vui trọn vẹn trong những ngày World Cup, có thể áp dụng những cách sau để tránh mắc phải các bệnh về cơ xương khớp nêu trên:

Cứ sau mỗi hiệp thi đấu (45 phút), trong lúc các cầu thủ nghỉ giải lao (trong 15 phút), chúng ta thay vì tiếp tục ngồi chờ cho đến khi trận đấu tiếp tục, cần vận động cơ thể như:

- Đi bộ tới lui trong nhà trong thời gian 10 phút.

- Trong 5 phút còn lại, chúng ta tập vận động cơ cổ nhẹ nhàng bằng các động tác theo thứ tự: cúi ra trước, ngửa ra sau, xoay sang bên trái, xoay sang bên phải. Lặp lại khoảng 10 lần 4 động tác kể trên.

Tương tự tập vận động cơ lưng bằng các động tác theo thứ tự: cúi ra trước, ngửa ra sau, nghiêng sang bên trái, nghiêng sang bên phải, xoay sang bên trái, xoay sang bên phải. Chúng ta cũng lặp lại khoảng 10 lần cho 6 động tác kể trên.

Lưu ý cho những người có bệnh về tim mạch

1. Cao huyết áp

Người đang có bệnh cao huyết áp cần chú ý những điều như sau:

- Cần đo huyết áp mỗi ngày vài lần.

Thông thường chúng ta đo huyết áp mỗi ngày một lần để theo dõi tình trạng huyết áp của mình. Trong những ngày theo dõi World Cup, do chúng ta luôn bị phấn khích bởi diễn tiến của trận đấu nên huyết áp có thể tăng. Do đó nên đo huyết áp mỗi ngày vài lần. Nếu trị số huyết áp tăng hơn so với lúc trước, nên thông báo việc này cho bác sĩ đang điều trị bệnh cao huyết áp để bác sĩ cho lời khuyên nên điều chỉnh liều lượng thuốc sao cho thích hợp.

Điều quan trọng là trong trường hợp huyết áp đang có khuynh hướng tăng hơn bình thường, nên tạm ngừng theo dõi các trận đấu được truyền trực tiếp về đêm. Nếu có thời gian, nên xem lại các trận đấu này được phát lại vào ngày hôm sau.

- Không nên uống nhiều cà phê hay trà để giữ cho tỉnh táo khi thức xem bóng đá hoặc uống bia rượu cho thêm phần hứng thú. Lý do là chất cafein có trong cà phê, trà và chất cồn có trong bia rượu có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, gây hưng phấn, đồng thời có thể làm tăng huyết áp nếu dùng nhiều và thường xuyên.

- Cần đảm bảo ngủ mỗi ngày trung bình 7 giờ. Nếu chúng ta thức khuya thường xuyên để xem các trận đấu bóng đá và không ngủ đủ giờ, hệ thần kinh trung ương sẽ luôn ở trong tình trạng kích thích và huyết áp có thể tăng.

2. Bệnh mạch vành

Đây là bệnh liên quan đến hệ thống mạch máu nuôi cơ tim. Do mạch máu này bị hẹp lại nên giảm lượng máu đến nuôi cơ tim. Nếu vì lý do gì đó mà mạch máu này co lại, làm tăng mức độ hẹp, gây thiếu máu nuôi trầm trọng cho cơ tim thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trong những ngày World Cup, nếu thức đêm thường xuyên, lại uống nhiều cà phê hay trà hoặc bia rượu, tinh thần luôn bị phấn khích vì diễn tiến của các trận đấu, những điều này có thể làm tăng huyết áp và gây co mạch hệ thống mạch máu nuôi cơ tim. Kết quả là sẽ làm nặng hơn tình trạng thiếu máu nuôi cơ tim. Trường hợp nặng, có thể gây ra đột quỵ.

Các ảnh hưởng do rối loạn đồng hồ sinh học

Do thức khuya thường xuyên để xem các trận đấu, chúng ta không ngủ đủ số giờ cần thiết là 7 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, để ngủ bù cho những đêm thức, chúng ta thường ngủ vào những lúc mà bình thường không ngủ. Kết quả là đồng hồ sinh học của chúng ta bị rối loạn, dẫn đến một số ảnh hưởng về sức khỏe như mất tập trung, hay ngủ gật, nhức đầu.

Để tránh không bị những ảnh hưởng không tốt như kể trên, nên phân bố số giờ ngủ ban đêm sao cho đảm bảo ngủ đủ 7 giờ mỗi đêm. Ví dụ chỉ nên chọn xem một trận nào đó trong những trận sẽ diễn ra trong đêm và sắp xếp ngủ sớm để lấy sức.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Chí Lăng

Bệnh viện Quốc tế Thành Đô (TP HCM)