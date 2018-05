Bị trĩ 3 năm có thể tự điều trị?

Bệnh trĩ và những bài thuốc điều trị / Bệnh trĩ có điều trị hết không?

Về sau em tìm hiểu nhiều và rồi em tự điều trị bằng cách ăn nhiều trái cây, rau xanh, uống nhiều nước, đi bộ... Dần dần em gặp khó khăn khi đi vệ sinh, tuy không chảy máu nhưng búi trĩ phía ngoài vẫn còn. Em có nên đi khám không và nên khám ở đâu ạ? Cảm ơn bác sĩ. (Vân)

Trả lời

Bạn Vân thân mến,

Trĩ là những búi tĩnh mạch vùng hậu môn. Những búi này có thể bị giãn, làm cho búi trĩ sưng to ra, dễ viêm nhiễm và dễ gây chảy máu do va quệt. Một trong những nguyên nhân làm giãn các búi trĩ là do tăng áp lực ổ bụng, thấy ở các đối tượng bị táo bón (phải rặn khi đi cầu), mang thai, làm việc nặng v.v…Nguyên nhân thường gặp nhất vẫn là do táo bón nên bệnh nhân thường được tư vấn tập thói quen đi cầu mỗi ngày cũng như ăn nhiều rau củ quả, chế độ ăn nhiều chất xơ…

Bạn đã tự điều trị bằng chế độ dinh dưỡng, luyện tập, thì chắc là bạn không còn bị bón. Có thể nhờ đó mà hiện tại bạn không còn bị chảy máu khi đại tiện. Tuy nhiên, do búi trĩ đã bị giãn to từ nhiều năm, nên khó mà tự co nhỏ lại được (ví như 1 sợi dây thun đã giãn).

Với búi trĩ to, nhưng trước mắt không đau, không chảy máu khi đi cầu thì cũng chưa cần can thiệp vội. Ngược lại khi bị đau nhức, chảy máu (cũng sẽ dễ xảy ra vì búi trĩ hiện tại bị giãn lớn), thì bạn nên đến khám ở các bệnh viện quận hoặc thành phố để được khám và tư vấn điều trị.

Thân chào

Bác sĩ Tô Vĩnh Ninh

Bệnh viện Nhân dân Gia Định