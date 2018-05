Bị u xơ tử cung có cần mổ? 

Giữ lại tử cung cho các thiếu nữ bị u xơ / Kinh nguyệt dài nửa tháng, có bị u xơ tử cung?

Vừa rồi, tôi đưa cô ấy đi siêu âm và có kết quả như sau:

- Bàng quang: thành bình thường, không sỏi

- Tử cung:tư thế ngả trước, đường kính trước sau 62mm. Cấu trúc đồng dạng, nhân xơ mặt trước gần eo d = 59 x 63 . Nội mạc dày 12mm.

- Buồng trứng hai bên bình thường

- Túi cùng: không dịch

Bác sĩ tư vấn giúp chúng tôi phải điều trị như thế nào cho đúng cách. Và có phải phẫu thuật để mổ hay không? (N.M)

Ảnh minh họa: Carrermay.

Trả lời:

U xơ tử cung là một bệnh khá phổ biến ở chị em, với tỷ lệ mắc khoảng 20%. Đây là loại u lành tính thường thấy nhất trong tử cung, nó có thể nằm ngoài bìa hoặc lọt trong lòng dạ con. Đây là loại u chịu ảnh hưởng của nội tiết tố, khi estrogen cao thì u to ra, ngược lại khi estrogen giảm thì u dần nhỏ lại.

Nếu khối u không quá to, không nguy hiểm, không gây biến chứng gì thì chỉ cần theo dõi liên tục, không cần mổ bóc khối u. Hơn nữa, khi đến tuổi mãn kinh, tử cung sẽ co lại như tử cung của trẻ, khối u sẽ không phát triển nữa. Với những bệnh nhân khối u phát triển quá to (lớn hơn 5 cm), khiến người bệnh khó chịu, đau... thì cần can thiệp xử lý.

Bạn gái bạn 24 tuổi, u xơ khá to đường kính: 59x63 mm. Theo ý kiến riêng của tôi thì với khối u này cô ấy có thể mổ bóc khối u bảo tồn tử cung. Cô ấy vẫn có thể có thai.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung

Trung tâm Y tế lao động, Hà Nội