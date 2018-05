Bộ Y tế khuyến cáo phòng lây nhiễm virus giống SARS

Hội chứng hô hấp chết người giống SARS lan nhanh / Phát hiện ca nhiễm virus giống SARS ở Tây Ban Nha

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ khi MERS khởi phát vào tháng 9/2012 đến nay đã có 200 trường hợp tử vong trong số 500 trường hợp mắc bệnh ở hơn 10 quốc gia. Những người mắc bệnh đa số ở Trung Đông hoặc do đi công tác Trung Đông về. Bệnh nhân có các triệu chứng tương tự như bệnh cúm, bao gồm ho, sốt, khó thở, đau nhức cơ thể và tiêu chảy. Bệnh tương đối ổn định trong nhiều tháng trước nhưng gần đây bất ngờ gia tăng trở lại. Nguyên nhân của hội chứng này là do một loại virus thuộc nhóm coronavirus gây ra. WHO cảnh báo loại virus này có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Lạc đà là nguồn lây nhiễm virus gây MERS sang người. Ảnh: science

Liên quan đến dịch bệnh này, Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã khuyến cáo người dân nên ăn uống vệ sinh để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm MERS như sau:

1. Nguồn lây nhiễm virus này cho con người được xác định là từ lạc đà. Các động vật khác như dê, bò, cừu, trâu, lợn, các loài gia cầm đã được kiểm tra kháng thể đối với MERS-CoV, nhưng không phát hiện thấy có kháng nguyên của virus này.

2. Việc tiêu thụ sản phẩm lạc đà sống hoặc nấu chưa chín như sữa và thịt... ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm cao với một loạt các sinh vật có thể gây bệnh cho con người. Sản phẩm từ lạc đà đã được nấu hoặc thanh trùng là an toàn cho người tiêu dùng, nhưng cũng phải được xử lý cẩn thận để tránh lây nhiễm chéo với các loại thực phẩm chưa nấu chín.

3. Những người có bệnh tiểu đường, suy thận, bệnh phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch được coi là có nguy cơ cao với việc nhiễm MERS-CoV. Vì vậy, những người này càng cần cẩn thận trong việc ăn thịt, sữa của lạc đà.

4. Cuối cùng, cần thực hành tốt các biện pháp an toàn thực phẩm, bao gồm không ăn thịt chưa nấu chín hoặc thức ăn được chuẩn bị trong điều kiện mất vệ sinh; cần rửa kỹ các loại trái cây và rau quả trước khi ăn; và duy trì vệ sinh cá nhân.

Hoàng Anh