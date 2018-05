Các bệnh dân văn phòng hay mắc phải

Sức khỏe - nền tảng cho thành công / 'Không khó để phòng tai biến mạnh máu não'

Ngày nay, do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tính chất công việc không đòi hỏi con người phải đi lại nhiều nên hầu hết chị em chọn công việc văn phòng. Hàng ngày họ ngồi trước máy tính, trong phòng máy lạnh rất thoải mái và thuận tiện, vẫn có thể điều hành công việc theo ý muốn mà không cần bước chân ra ngoài.

Tuy nhiên, chính sự lười biếng vận động của giới văn phòng lại là nguyên nhân của những căn bệnh nguy hiểm và làm giảm tuổi thọ. Theo nghiên cứu, việc ngồi hàng giờ trước máy tính còn nguy hại hơn cả việc hút một gói thuốc lá mỗi ngày. Nó khiến người ta chết trẻ hơn so với những người làm công việc đi lại.

1. Môi trường ô nhiễm

Theo một nghiên cứu, không khí bên trong văn phòng ô nhiễm hơn 100 lần so với bên ngoài. Điều này cho thấy bạn đang hàng ngày tiếp xúc với các hạt khí độc hại, vi khuẩn gây bệnh và nấm mốc, chúng có ở khắp mọi nơi trong văn phòng mà bạn hít thở hàng ngày.

2. Bệnh phổi

Máy copy và máy in trong văn phòng được xem là thiết bị rất hữu ích cho công việc văn phòng. Tuy nhiên, những cái máy này phân tán vào môi trường một loại khí ozone có hại, một lượng rất nhỏ nhưng đã có thể gây cho bạn khó chịu và đau ngực. Cứ như thế ngày qua ngày chúng chính là nguyên nhân gây ra bệnh phổi.

3. Vấn đề tim mạch

Nghiên cứu cho thấy làm việc nhiều giờ tại văn phòng, đặc biệt là ngồi tại bàn làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ làm tăng gần 60% nguy cơ bệnh tim và các bệnh tim mạch khác.

4. Sức khỏe sinh sản

Nếu bạn có thói quen đặt máy tính xách tay lên đùi làm việc thì hãy dừng lại ngay. Nhiệt từ máy tính xách tay rất có hại cho cơ thể. Nó không chỉ gây ra vấn đề về da, mà còn ảnh hưởng xấu đến cơ quan sinh sản.

5. Căng mắt

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính liên tục có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Đôi mắt liên tục tập trung vào hình ảnh hoặc văn bản mà bạn đang tìm kiếm và nhiều thứ khác trên màn hình chuyển động không ngừng sẽ khiến bạn đau nửa đầu, đau cả đầu và mỏi mắt.

6. Nhức đầu

Trong văn phòng, bạn ngồi một chỗ và liên tục tiếp xúc với ánh sáng của màn hình máy tính cùng như ánh đèn. Mức độ ánh sáng quá sáng như thế sẽ phá vỡ đồng hồ sinh học, có thể gây ra huyết áp cao và mệt mỏi, cùng với đau đầu nghiêm trọng.

7. Bệnh do quá tải

Tại nơi làm việc có rất nhiều công việc mà bạn phải giải quyết, đôi khi nó sẽ khiến bạn quá sức chịu đựng đối với những áp lực. Nếu như không đi lại cho đầu óc thoải mái hơn, bạn sẽ phải gồng mình chịu đựng, như thế sẽ khiến bạn bị áp lực nặng hơn và mắc những căn bệnh như đau đầu, khó tiêu…

8. Chán nản

Công việc trong văn phòng rất nhàm chán nếu tất cả những gì bạn phải làm là ngồi một nơi trong phòng làm việc cả ngày và thực sự không có gì để mong chờ. Bao nhiêu thời gian bạn sẽ đọc email và lướt Internet cho những mẩu tin không cần thiết? Lướt Internet là cách hữu hiệu dể bạn giết thời gian nhàm chán. Dần dần bạn sẽ trở nên con người thụ động và là nạn nhân của bệnh trầm cảm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người chán nản với công việc có nhiều khả năng chết sớm vì bệnh tim hoặc đột quỵ.

9. Ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm xảy ra trong văn phòng cao hơn bất cứ nơi nào ở bên ngoài trời. Số lượng vi sinh vật gây bệnh được tìm thấy trên các thiết bị văn phòng như bàn phím, máy in, máy sao chép gần năm lần so với trong phòng tắm. Và đây là những vi khuẩn có hại gây ngộ độc thực phẩm và một số loại bệnh nhiễm trùng.

10. Hội chứng ống cổ tay

Ngày nay, hầu hết chúng ta đều làm việc trên máy tính. Gõ quá nhiều trên bàn phím máy tính đã gây ra một căn bệnh gọi là hội chứng ống cổ tay. Nguyên nhân là do căng thẳng ở cổ tay và đau đớn do dùng cổ tay quá nhiều. Hội chứng này có thể dẫn đến tổn thương thần kinh, do đó không nên đánh máy liên tục hàng giờ.

11. Chấn thương lặp đi lặp lại

Nếu con chuột máy tính ở cùng một vị trí cả ngày, bạn có thể bị chấn thương lặp đi lặp lại ở cánh tay bởi trong thời gian dài đã lặp đi lặp lại các chuyển động giống nhau sẽ gây căng thẳng lên các dây chằng. Lạm dụng điện thoại thông minh cũng có thể bị căn bệnh này.

12. Béo phì

Khi làm công việc trong văn phòng, bạn có xu hướng dùng thức ăn nhanh vì tính thuận tiện. Bạn thấy thích thú vì không mất nhiều công sức và thời gian nấu nướng mà vẫn thỏa mãn vị giác của mình. Nhưng bạn không biết rằng thức ăn nhanh đi vào trong cơ thể cùng với một lượng chất béo khổng lồ. Hầu hết thức ăn nhanh chứa chất béo bão hòa và có lượng calo cao, trong khi bạn lại không hoạt động nhiều nên lượng calo sẽ tích tụ ngày càng nhiều và dẫn đến bệnh béo phì cùng các bệnh liên quan khác.

Thi Trân (Theo Magforwomen)