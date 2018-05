Cách chọn và sử dụng khăn giấy ướt an toàn

Khăn giấy ướt hiện trở thành vật dụng tiện ích trong việc chăm sóc, vệ sinh cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Theo tài liệu của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), Cơ quan an toàn dược phẩm Pháp (ANSM) và những tạp chí khoa học khác như International Journal of Toxicology, Journal of the American College of Toxicology…, khăn giấy ướt chủ yếu làm từ nước (hơn 90%) pha một nồng độ nhất định các hóa chất bảo quản và hương liệu để chống lại sự sinh sản của các loại vi khuẩn và nấm mốc có hại. Trong số các chất được sử dụng thì Phenoxyl Ethanol và Parabens có nhiều ý kiến trái chiều về ảnh hưởng đối với sức khỏe.

Cả Phenoxyl Ethanol và Parabens đều được sử dụng như một chất bảo quản trong các sản phẩm chăm sóc da. Chúng có khả năng giết vi khuẩn, nấm, men, giúp sản phẩm không bị nhiễm khuẩn. Trên thực tế, khăn giấy ướt sau khi sản xuất còn trải qua quá trình vận chuyển dưới những điều kiện khắc nghiệt và được trưng bày dài ngày trên các quầy kệ. Nếu không có các chất bảo quản thì vi khuẩn và nấm mốc sẽ phát sinh trong thời gian này và gây hại nghiêm trọng cho người sử dụng.

Theo FDA và ANSM, Phenoxylethanol ở nồng độ thấp, dưới 1%, là chất bảo quản hiệu quả và vô hại. Parabens an toàn khi được sử dụng với nồng độ 0,01-0,3%. Hiện chưa có cảnh báo chính thức về vấn đề độc hại của Phenoxylethanol và Paraben trong khăn giấy ướt nếu sử dụng đúng nồng độ an toàn. Tuy vậy để bảo vệ sức khỏe, các cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người tiêu dùng nên mua sản phẩm của nhà sản xuất có uy tín, với nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Theo đó, khi chọn mua khăn giấy ướt cần kiểm tra kỹ công thức thành phần trên bao bì. Chỉ nên sử dụng sản phẩm có ghi chú chi tiết thành phần với tên hóa học rõ ràng. Một khi đã ghi đầy đủ trên bao bì, nhà sản xuất sẽ có trách nhiệm công bố nồng độ các chất này trong tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm.

Người dùng cũng nên cẩn trọng trước những sản phẩm chỉ ghi chung thành phần gồm chất bảo quản, hương liệu... Cách ghi như vậy có thể gây hiểu nhầm và không nhận biết được các chất có thể gây kích ứng da, đặc biệt đối với những người có da mẫn cảm, dễ bị dị ứng.

Nên chọn loại giấy ướt có hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng vì chúng thường an toàn, hầu như không có khả năng gây kích ứng da. Loại khăn ướt không chứa cồn, bề mặt mịn, mềm sẽ giúp người dùng dễ chịu hơn và không gây trầy xước da khi sử dụng.

Không nên sử dụng khăn ướt để lau vết thương, vết trầy xướt. Lý do là các chất trong khăn có thể sẽ gây ảnh hưởng và làm vết thương bị xót.

Đối với khăn ướt trẻ em, nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ các bà mẹ chỉ dùng khăn ướt hay giấy mềm lau chùi mà không rửa bằng nước thì sẽ không thể đảm bảo vệ sinh cho bé. Hàng ngày, ngoài việc vệ sinh bằng khăn ướt, bé nên được rửa ráy bằng nước ít nhất hai lần để đảm bảo sạch sẽ.

Ngô Thơm