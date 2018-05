'Cháy' thuốc trị đau mắt đỏ, tôi phải chữa thế nào?

Phòng và chữa bệnh đau mắt đỏ đúng cách / Xáo trộn gia đình vì đau mắt đỏ

Trong xóm tôi đã có rất nhiều gia đình cả nhà cùng bị đau mắt đỏ. Ngay khi thấy triệu chứng bệnh, tôi đã hỏi người nhà làm về y tế và được khuyên dùng thuốc nhỏ mắt chứa tobramycin để trị bệnh. Nhưng tôi đi tới vài hiệu thuốc mua thì đều nói đang hết hàng. Vậy tôi có thể mua loại thuốc khác để trị bệnh này không? (Thanh Nga)

Khám mắt tại Bệnh viện Mắt trung ương. Ảnh minh họa: NP.

Trả lời:

Chào bạn,

Đau mắt đỏ đang là bệnh có nhiều người mắc và lây lan mạnh trong cộng đồng. Đây là bệnh cấp tính, với các biểu hiện rầm rộ như mắt xốn, đỏ, cảm giác cộm và điển hình là có nhiều dử mắt, nhất là buổi sáng.

Dịch đau mắt đỏ bùng phát và lây lan nhanh chóng dịp gần đây được xác định do virus adenovirus - một loại virus siêu nhỏ, gây nên. Hiện chưa có thuốc đặc hiệu để trị virus này, biện pháp điều trị chính vẫn là nhỏ nước muối sinh lý thường xuyên để rửa trôi bụi bẩn, virus và mầm bệnh.

Một số người có thể được bác sĩ kê kháng sinh nhỏ mắt, chủ yếu để phòng các nhiễm trùng có thể xảy ra khi tình trạng mắt yếu, dễ mắc phải các bệnh khác, chứ không có tác dụng chữa đau mắt đỏ. Vì thế, bạn không cần lo lắng khi không mua được thuốc kháng sinh nhỏ mắt. Cách tốt nhất là sử dụng nước muối sinh lý vệ sinh mắt thường xuyên, và cần chú ý mỗi người cần sử dụng riêng một lọ vì dùng chung chai thuốc có thể khiến bệnh diễn tiến nặng thêm.

Thực tế, đau mắt đỏ là bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên, trong đó có thể do virus, vi khuẩn... Các trường hợp bệnh do virus (phần lớn cộng đồng mắc hiện nay) đều lành tính và chỉ cần dùng nước muối sinh lý vệ sinh mắt. Các trường hợp đau mắt đỏ do vi khuẩn mới cần dùng kháng sinh. Nếu sau vài ngày đau mắt đỏ, đã vệ sinh như hướng dẫn, bạn thấy tình trạng không thuyên giảm mà có dấu hiệu sưng, đỏ, nhức tăng lên, cần đi khám. Một số ít trường hợp bị biến chứng viêm giác mạc hoặc xuất hiện giả mạc, cần được bóc bỏ, nếu không sẽ rất lâu khỏi.

Bác sĩ Lê Việt Sơn

Trưởng khoa mắt, Bệnh viện Bạch Mai