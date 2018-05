Chế độ ăn giúp người gầy tăng cân cần đảm bảo cung cấp đủ 4 nhóm chất: đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và chất khoáng. Đó là nền tảng tốt nhất cho một quá trình tăng cân bền vững và cơ thể khỏe mạnh. Để có chế độ dinh dưỡng tốt, người gầy cần ăn đa dạng các loại thức ăn để cung cấp cả đạm động vật, thực vật, không nên tập trung ăn các đồ ăn nhiều chất béo, tinh bột để tránh tăng cân tích mỡ. Ngoài ra, bạn cũng cần ăn nhiều rau, trái cây... để bổ sung các chất xơ, vitamin hỗ trợ quá trinh tiêu hóa; không ăn vặt ngay trước bữa chính; hạn chế ăn đồ ăn nhanh thay bữa chính; không bỏ bữa, đặc biệt bữa sáng.

Để tăng cân bền vững, nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Dù thực tế, người gầy biết rõ những “công thức ăn để tăng cân” này, nhưng do quá bận rộn với công việc nên không thể cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, nhiều người ăn nhiều nhưng vẫn rất khó lên cân. Một loại thực phẩm tự nhiên khắc phục các vấn đề của người gầy là tảo Mặt trời Spirulina. Tảo Spirulina là loại thực vật cổ xưa, tồn tại từ rất lâu trên trái đất (3,6 tỷ năm), được Tổ chức Y tế Thế Giới coi là “loại thực phẩm lý tưởng, bởi nhiều lý do: giàu dinh dưỡng và an toàn đối với trẻ em”. Tổ chức Liên hợp Quốc IIMSAM sử dụng tảo Spirulina từ năm 1993 để giúp hơn 2 triệu trẻ em và người già ở các nước đang phát triển tăng cân, thoát khỏi nạn suy dinh dưỡng do việc ăn uống thiếu chất.

Liệu trình sử dụng tảo Mặt trời để tăng cân được chia làm 2 bước. Bước 1 là quá trình bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho người gầy nhờ việc cung cấp hơn 100 các chất dinh dưỡng cần thiết từ tảo Mặt trời Gold Plus và tảo Mặt trời tự nhiên: đạm được cấu thành từ 18 trong tổng số 20 axit amin thiết yếu, gấp 3 lần trong thịt bò, tất cả các vitamin, chất khoáng cần thiết hoàn toàn tự nhiên như: sắt gấp 15 lần trong rau bina chân vịt, canxi gấp 1.,lần trong sữa, vitamin A, nhóm B từ B1-B12, vitamin K..., cơ thể có thể hấp thu tới 90%. Bên cạnh đó, các vitamin nhóm B tự nhiên (từ B1 đến B12) và 2 axit amin là Tryptophan, Phenylalanin có tác dụng an thần, mang lại cảm giác thoải mái cho hệ thần kinh, giảm cảm giác mệt mỏi, stress, giúp tăng cường khả năng ăn uống tốt hơn cho người gầy.

Đặc biệt, tảo Mặt trời công thức thanh lọc xanh, được sử dụng ở bước 2, là một tập hợp của các chất chống oxy hóa mạnh nhất của tự nhiên: tảo Spirulina, Chorella, mầm lúa mì, mầm lúa mạch… Các chất chống oxy hóa này kết hợp với vitamin, chất khoáng có trong tảo Mặt trời Tự nhiên, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các lợi khuẩn đường tiêu hóa, tăng cường khả năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn hiệu quả cho người ăn nhiều nhưng khó tăng cân. Đồng thời, các chất chống oxy hóa tự nhiên trong tảo Mặt trời Thanh Lọc Xanh giúp thanh lọc, đào thải các chất độc tích tụ trong cơ thể tích tụ lâu nay.

Sử dụng kiên trì một liệu trình Tảo Mặt trời trong 3,5 tháng gồm 3 lọ tảo Mặt trời Tự nhiên, một lọ tảo Mặt trời Gold Plus và 1 lọ tảo Mặt trời Thanh Lọc Xanh hỗ trợ người gầy tăng cường sức đề kháng, sức khỏe tổng thể, tăng cân an toàn, tăng từ hệ cơ và không gây tích nước, tạo mỡ do vậy cơ thể sẽ săn chắc, đẹp hài hòa.

Bộ sản phẩm tảo Mặt trời hỗ trợ tăng cân. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty TNHH Ecopath Việt nam. Địa chỉ: 3/36 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0432 484 587. Hotline: 0934 66 8819, Website: www.taomattroi.com

Tảo Mặt trời Spirulina do Earthrise National, LLC của Mỹ, một trong những công ty sản xuất tảo Spiurlina (tảo xoắn) lớn nhất thế giới, với tổng sản lượng tảo hàng năm bằng nửa tổng sản lượng tảo thế giới sản xuất và đóng gói tại California. Sản phẩm tảo Mặt trời Spirulina đạt được các chứng chỉ quan trọng nhất về dược phẩm và thực phẩm của Mỹ và các tổ chức Quốc tế như GRAS affirmed, GMP, KOSHER, HACCP, ISO 9001: 2008. Sản phẩm Tảo Mặt trời Spirulina được Bộ Y tế Việt Nam kiểm định và cấp chứng nhận.

Phương Thảo