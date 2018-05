Chế phẩm hóc môn nam phải ghi cảnh báo nguy cơ huyết khối

Liệu pháp testosterone từ lâu được quảng cáo rộng rãi là cách giúp nam giới lớn tuổi (bị giảm nồng độ testosterone) cải thiện ham muốn tình dục và lấy lại phong độ. Các chế phẩm này vốn đã mang cảnh báo về nguy cơ huyết khối trong tĩnh mạch do đa hồng cầu - hiện tượng gia tăng bất thường số lượng hồng cầu đôi khi xảy ra do điều trị bằng testosterone.

Ảnh: medicalclaimlegal.

FDA mới đây thông báo, sau khi nhận được báo cáo huyết khối trong tĩnh mạch không liên quan đến đa hồng cầu ở bệnh nhân dùng chế phẩm testosterone, họ đã quyết định yêu cầu các hãng sản xuất chế phẩm ghi cảnh báo chung về huyết khối tĩnh mạch trên nhãn.

Huyết khối tĩnh mạch bao gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi - bệnh có khả năng đe dọa tính mạng, xảy ra khi một cục máu đông di chuyển đến phổi. DVTs - huyết khối ở chân - đã được chú ý trong những năm gần đây do hình thành ở những hành khách đi trên các chuyến bay đường dài.

Cảnh báo về huyết khối trong tĩnh mạch không liên quan đến điều tra đang diễn ra của FDA về nguy cơ đột quỵ, đau tim và tử vong ở những người dùng các sản phẩm testosterone.

Nhân viên FDA cho biết: "FDA đang điều tra nguy cơ đột quỵ, đau tim và tử vong ở nam giới dùng sản phẩm testosterone được FDA chuẩn y”. FDA cũng khuyến cáo các bác sĩ "nên cân nhắc lợi ích của điều trị testosterone được FDA chuẩn y liệu có vượt quá những nguy cơ tiềm năng của phương pháp điều trị".

Hiện nay, FDA đã chuẩn y các sản phẩm testosterone nhất định dành cho nam có nồng độ hóc môn giới tính thấp do bị bệnh, chẳng hạn tinh hoàn không tiết đủ testosterone do khiếm khuyết về gen hoặc do hóa trị.

Khánh Vy (Theo webmd)