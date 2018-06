Chợ phiên gây quỹ vì bệnh nhân suy thận

Cô gái bán ảnh du lịch để kéo dài sự sống cho bệnh nhân suy thận / Cảnh đời những bệnh nhân suy thận mạn tính

Các thành viên của chương trình xã hội "15 giây chia sẻ yêu thương" thăm bệnh nhân đang chạy thận ở Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: Facebook/15giaychiaseyeuthuong.

Hoạt động do nhóm "15 giây chia sẻ yêu thương" tổ chức. Vật phẩm bày bán trong chợ phiên (tại số 151/16 Đồng Khởi, TP HCM) đều do cộng đồng quyên góp, là các mặt hàng second hand vẫn sử dụng tốt. Các mặt hàng bao gồm 5 nhóm chính gồm quần áo, trang sức, đồ chơi trẻ em, sách và vật dụng trang trí nội thất, giá từ 15.000 đồng. Số tiền thu được từ phiên chợ sẽ được chuyển vào quỹ tặng 300 suất chạy thận cho bệnh nhân nghèo bị suy thận mạn tính tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM.

Đại diện ban tổ chức cho biết, chợ phiên là hoạt động xã hội nối tiếp các sự kiện "Ngày ôm tự do”, phát tài liệu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kêu gọi gây quỹ cho các bệnh nhân suy thận mạn tính do nhóm thực hiện thời gian qua.

Suy thận mạn tính là căn bệnh không có thuốc trị, để lại gánh nặng bệnh tật, kinh tế, tinh thần cho bệnh nhân suốt đời. Bệnh đặc biệt nguy hiểm bởi diễn tiến âm thầm, ở giai đoạn sớm không có triệu chứng, chỉ khi mất đến 90% chức năng thận (giai đoạn cuối), cơ thể mới bộc phát các dấu hiệu. Lúc này người bệnh chỉ còn 3 cách để tiếp tục sự sống là ghép thận (rất tốn kém và khó khăn), chạy thận hay còn gọi là lọc máu nhân tạo, lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc).

Bệnh nhân suy thận có cuộc sống rất khắc nghiệt. Không thể bài tiết nên lượng nước uống vào cơ thể hạn chế tối đa, chế độ ăn uống bị kiểm soát chặt chẽ. Bệnh nhân có sức khỏe rất yếu vì phải chạy thận (lọc máu nhân tạo) 3 lần một tuần để duy trì sự sống từng ngày. Khi không còn khả năng chi trả phí lọc thận, bệnh nhân phải chấp nhận cái chết. Các chuyên gia y tế khuyên mọi người (kể cả người trẻ) nên làm xét nghiệm tiết niệu, huyết học cơ bản 2 lần trong năm để kịp thời phát hiện sớm bệnh

Thi Ngoan