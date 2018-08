Chọn và sử dụng ống hút an toàn

Trên thị trường bán nhiều loại ống hút có màu sắc và hình dáng bắt mắt, từ ống thẳng đến cong, giá rất rẻ. Thông thường chỉ từ 10.000 đến 30.000 đồng bạn đã mua được túi to có khoảng 100 đến 200 ống hút. Phần lớn sản phẩm không có nhãn mác, không ghi cơ sở sản xuất và thành phần nguyên liệu cũng như hạn sử dụng. Nếu có thông tin này thì chỉ ghi toàn chữ Trung Quốc.

Ống nhựa làm từ phẩm màu bị cấm, khả năng cao gây ung thư. Ảnh: L.H

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hồng Côn, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, ống hút nhựa bán trôi nổi trên thị trường phần lớn không đảm bảo chất lượng. Những chiếc ống hút có giá thành thấp là do được làm từ nhựa tái sinh, ví dụ lấy từ ống nhựa truyền dịch trong bệnh viện, nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Qua quá trình sản xuất, nhựa được đun ở nhiệt độ trên 200 độ đã giết chết vi khuẩn nhưng các chất diệt khuẩn, kháng sinh và một số chất khác vẫn có thể tồn tại trong nhiệt độ cao. Khi dùng ống hút trong ăn uống, chất có hại sẽ đi vào cơ thể, nhất là khi không được bảo quản tốt khi vận chuyển nên nhiễm khuẩn.

Trẻ nhỏ dùng ống hút nhựa có thể dẫn đến tình trạng hàm không phát triển đúng cách, răng mọc lệch, làm ăn mòn men răng. Sử dụng ống hút trong thời gian dài sẽ ngăn cản sự phát triển của các cơ mặt, vốn cần thiết để phát triển khả năng nói của trẻ. Bởi vậy trẻ có thể chậm nói hơn bình thường. Chưa kể đến những phẩm màu làm ra ống hút nhựa thường có thành phần bị cấm, từ những kim loại nặng và huỳnh quang, khả năng gây ung thư rất lớn.

Hiện nay, các bác sĩ chưa ghi nhận trường hợp nào nhập viện hay mắc các bệnh được chẩn đoán có liên quan đến sử dụng ống hút nhựa, bởi những chất độc đưa vào qua ống có hàm lượng rất thấp nên khó nhìn rõ khả năng nhiễm bệnh. Tuy nhiên, theo giáo sư Côn, trẻ con thường xuyên dùng những chiếc ống nhựa này để ngậm, chơi, nhai... chất độc mới phát sinh và vượt ngưỡng cho phép, gây các bệnh về đường hô hấp, răng miệng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, hầu hết nhựa tái sinh không được phép sử dụng trong ăn uống và trong dược phẩm.

Ở Mỹ, ống hút nhựa đã bị cấm sử dụng tại nhiều thành phố. Nhiều nơi cũng hạn chế sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao gồm ống hút như Belize, Đài Loan hay Anh. Thay vào đó, các khách sạn, nhà hàng sử dụng ống hút giấy, hoặc ống hút được làm từ PLA (polylactic acid) - ống hút sinh học tự phân hủy được làm từ bột ngô.

Tại Việt Nam, một số nơi thực hiện chiến dịch nói không với ống hút nhựa, thay bằng ống hút tre. Giá thành ống hút tre cao hơn hàng chục lần so ống hút nhựa (9.000 đồng cho một ống hút tre so với 10.000 đồng mua vài chục chiếc ống hút nhựa), nhưng an toàn và có thể sử dụng lại nhiều lần.

Lưu ý khi sử dụng ống hút nhựa:

- Kiểm tra bao bì có ghi đầy đủ thông tin, thành phần, cơ sở sản xuất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Dùng loại ống hút không màu.

- Không nên chọn loại ống hút quá giòn vì chất lượng kém.

- Không dùng các ống nhựa có vết xước hoặc bị dập.

- Không sử dụng ống hút có mùi nhựa khó chịu hoặc xỉn màu. Chúng có thể được dùng lại nhiều lần hoặc có chất tái chế, tạo màu.

- Tránh dùng ống hút với đồ uống nóng, ở nhiệt độ cao, nhựa và các phụ gia trong quá trình sản xuất bởi có thể bị thôi nhiễm vào nước nóng, về lâu dài gây nguy hại cho cơ thể.

- Tại các điểm gấp của ống hút nhựa nếu có lỗ khí, bạn nên chuyển sang dùng ống hút mới.

- Không cắn vào ống hút nhiều lần, các loại nhựa giòn, kém chất lượng sẽ dễ đứt gãy, gây nguy hiểm.

Thúy Quỳnh