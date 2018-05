Chứng nghẹt mũi thường xuyên

Trả lời:

Chào bạn! Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng nghẹt mũi. Có thể kể vài nguyên nhân chính như nghẹt do dị ứng, nghẹt do vẹo vách ngăn nhưng thường thấy nhất là do khứu mũi phồng lên, nở ra cản không khí đi vào.

Khứu này vốn có chức năng làm ấm không khí trước khi đi vào phổi nhưng vì lý do nào đó (có thể do khứu to, khứu bị sưng viêm) thì người bệnh sẽ bị nghẹt mũi. Bệnh dễ xuất hiện hơn đối với những người có khe mũi quá bé.

Để chẩn đoán chính xác nguyên nhân, bạn nên đến bệnh viện có khoa Tai Mũi Họng để khám. Các bác sĩ có thể chụp CT để xác định được nguyên nhân gây nghẹt, nếu do khối lượng của hai khứu mũi quá to thì có thể phẫu thuật. Chúc mũi bạn mau "thông thoáng" trở lại.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Quảng Đại

Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện FV