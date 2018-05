Có nên cắt amidan khi bé hay bị viêm nhiễm?

Bé trai chảy máu liên tục sau cắt amidan / Dễ tai biến vì cắt amidan

Nhưng 2 tháng nay cháu bị viêm liên tục, sốt cao, lạnh, ho, sổ mũi, sau 5-7 ngày điều trị theo toa của bác sĩ tai mũi họng cháu bớt bệnh nhưng một tuần sau tái phát. Tôi có nên cắt amidan cho cháu không? Nếu cắt thì ở bệnh viện nào để an toàn nhất? (Hữu Phương)

Ảnh minh họa: Ehow.com.

Trả lời:

Nếu con bạn đã 6 tuổi mà thường xuyên bị viêm amidan thì cần đến khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng tại các bệnh viện. Để tìm nguyên nhân gây ra tình trạng nhiễm trùng tái phát ở trẻ trên 5 tuổi, có thể bác sĩ sẽ nội soi tai mũi họng và xét nghiệm đánh giá tình trạng miễn dịch, từ đó xác định nguyên nhân và đưa ra phương án điều trị tối ưu.

Thông thường amidan chỉ định cắt do viêm tái diễn hàng tháng, mức độ amidan quá to làm ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như chất lượng cuộc sống của trẻ và khi điều trị nội khoa không có hiệu quả. Nếu cần cắt amidan cho con, bạn nên chọn bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị an toàn và hiệu quả.

Bác sĩ Lê Minh Hương

Chuyên khoa dị ứng-miễn dịch-khớp, Bệnh viện Nhi trung ương