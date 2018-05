Có thể mang thai khi bị viêm gan C?

Mắc viêm gan C hàng loạt vì bệnh viện dùng lại kim tiêm / Có thuốc chữa khỏi viêm gan C chỉ trong một tháng

Ảnh: digitaljournal.

Trả lời

Chào bạn,

Viêm gan siêu vi C là bệnh viêm gan do một loại siêu vi viêm gan tên là C gây ra (gọi tắt là siêu vi C). Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến xơ gan, ung thư gan.

Đường lây truyền của siêu vi C giống đường lây của siêu vi viêm gan B, HIV, đó là: đường máu - tiêm chích, quan hệ tình dục, mẹ nhiễm lây cho con. Mức độ lây nhiễm qua đường mẹ - con phụ thuộc vào lượng siêu vi C trong máu mẹ nhiều hay ít, tuy nhiên thường là không cao (< 5%). Nếu bị lây từ mẹ, hầu như trẻ không có dị tật nhưng có nguy cơ bị bệnh viêm gan siêu vi C. Một số ít trường hợp, trong quá trình mang thai, mẹ bị viêm gan siêu vi tiến triển nặng có thể gây ảnh hưởng lên sự an toàn của mẹ lẫn con. Hiện nay, vấn điều trị viêm gan siêu vi C đã đạt nhiều kết quả tích cực, trở ngại chính là chi phí điều trị quá cao, khoảng trên 100 triệu đồng cho lộ trình điều trị một năm và BHYT chưa đồng chi trả.

Trở lại vấn đề của bạn, nếu đủ điều kiện tài chính, tôi nghĩ bạn nên quyết định điều trị ngay vì nồng độ siêu vi C trong người tương đối cao với thời gian điều trị là 12 tháng (do siêu vi C bạn mắc thuộc kiểu gene 1). Nếu hiệu quả, sau khi ngưng thuốc 6 tháng bạn có thể có thai và không lo lây nhiễm cho con. Nếu bạn chưa có khả năng điều trị, việc có con vẫn có thể nhưng cần theo dõi chặt chẽ tại các cơ sở y tế chuyên khoa nhằm giảm thiểu tối đa các nguy cơ như đã nói trên.

Bạn nên gặp bác sĩ chuyên khoa viêm gan để được tư vấn cụ thể hơn.

Chúc bạn may mắn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Phó giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM