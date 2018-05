Công dụng 'thần diệu' của bạc hà

Tinh dầu bạc hà, đặc biệt là methol trong dầu, có tác dụng nới lỏng các cơ trên thành ruột. Gần đây, Alex Ford, nhà nghiên cứu tại Đại học McMaster, đã đưa ra kết luận tinh dầu bạc hà là sự lựa chọn hàng đầu chống lại hội chứng ruột kích thích IBS thay cho các loại thuốc phổ biến trên thị trường.

Bạc hà có thể xoa dịu cảm giác ngứa tạm thời gây ra bởi vết côn trùng cắn, eczema (viêm da chàm) và các vết thương khác. Trà bạc hà cũng có thể dùng như nước súc miệng cho trẻ bị nấm trong miệng hoặc làm giảm bớt cảm giác buồn nôn cho các bà bầu, đặc biệt với những thai phụ không muốn dùng các loại thuốc mạnh.

Cây họ bạc hà rất tốt cho các loại bệnh đường ruột. Ảnh: bqld

Thành phần chủ yếu của bạc hà là methol, cũng là thành phần phổ biến trong kem đánh răng, nước súc miệng, kẹo singum, kẹo nhai cho người cai thuốc lá, viên ngậm ho và các loại thuốc mỡ đau cơ khác. Methol kích thích dây thần kinh nhận biết cảm giác lạnh, tạo cảm giác mát lạnh, ức chế những phản ứng kích thích đau đớn, tạm thời làm giảm cơn đau của cơ bắp hoặc các cơ quan khác. Miệng cũng chứa một số dây thần kinh loại này. Cảm giác mát lạnh này không kéo dài nhưng cũng có thể làm giảm đau một cách kỳ diệu.

Methol cho thấy sự hữu dụng trong việc đánh bại nhiều bệnh do vi khuẩn, nấm và virus. Do hoạt tính sát trùng mạnh, nó không phải là sự lựa chọn hàng đầu trong việc chữa trị các ca nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

“Hầu hết các loại dầu có công hiệu trong việc điều trị thuộc họ Lamiaceas hay họ bạc hà”, Pavel Kloucek, nhà khoa học tại trường đại học khoa học đời sống Czech nhận xét. Kloucek và các đồng nghiệp đã xác định 2 loại thuộc họ bạc hà là Mentha villosa và Faassen’s catnip và một loại thảo dược tên là bluebeard cùng với các loại dầu cần thiết trong củ cải, tỏi, kinh giới, húng quế cũng có hoạt tính kháng khuẩn.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện điều này khi kiểm tra các loại dầu thiết yếu để xem xét khả năng diệt khuẩn Listeria, Staph, E. coli, Salmonella và nhiều loại khác của chúng ở dạng hơi. Họ hy vọng rằng hương tinh dầu bạc hà có thể sớm tỏa ra từ thức ăn dưới dạng hơi để ngăn sự phát triển của vi khuẩn.

“Các loại dầu thiết yếu đều tan trong mỡ, do đó, chúng hướng theo mùi của chất béo. May mắn thay, có rất nhiều chất béo trong màng tế bào của vi khuẩn, do đó, tinh dầu được hút đến chất béo này, siết chặt lấy các phân tử chất béo, gây rò rỉ màng tế bào và cuối cùng giết chết vi khuẩn", Kloucek lý giải.

Thách thức trong chế biến món ăn với dầu để phòng tránh bệnh tật là hương dầu mạnh. Trong khi thành phần bạc hà được ưa chuộng đối với kẹo thì hương vị của nó lại không thích hợp đối vối các món ăn. Theo Kloucek và đồng nghiệp, giải pháp cho vấn đề này là cẩn thận phối hợp từng loại dầu với thức ăn. Để tránh vị không mong muốn, nên sử dụng loại dầu có hương thơm phù hợp với khẩu vị ở liều lượng thấp nhất có thể. Bạn có thể không dùng tỏi để ăn với nho nhưng lại có thể dùng chúng cho thịt. Kết quả này đã được công bố trên tờ Food Control.

Một số nhà nghiên cứu khuyên người tiêu dùng nên ăn ít nhất 1 muỗng súp bạc hà tươi hoặc các loại thảo mộc khác một ngày. Một cách thú vị để thưởng thức bạc hà là đặt nó lên một khay đá, đổ nước lạnh vào, nhấn những lá bạc hà nổi ra ngoài xuống, đặt khay trên ngăn lạnh. Sau vài giờ, lấy cục “đá bạc hà” bỏ vào ly nước suối hoặc bất cứ loại nước giải khát nào bạn thích.

Thu Lê (Theo Health News)