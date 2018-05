Cưới hơn một tháng không động phòng được

Lấy chồng 8 năm vẫn chưa quan hệ được / Không thể 'yêu' chồng vì sợ đau

Ngày trước, anh ấy muốn giữ gìn cho em nên quyết chỉ quan hệ sau khi cưới. Bây giờ thì anh ấy đợi khi nào em thực sự sẵn sàng. Vấn đề là ở em. Chúng em vẫn âu yếm nhau, anh ấy vẫn kích thích em nhưng không hiểu sao em không đủ can đảm để hoàn thành. Nhiều khi em nghĩ cứ để mặc mà tiến tới nhưng tới khi lâm trận thì em lại thoái lui.

Tuy không nói ra nhưng em biết anh ấy buồn. Em phải làm sao để có thể vượt qua tâm lý mà làm chuyện chăn gối như bao cặp vợ chồng khác. Em không ngại chuyện tránh thai vì tụi em đã có thuốc và bao cao su. (Thúy Hằng)

Ảnh minh họa: Nydailynewd.vom.

Trả lời:

Chào bạn,

Chuyện không thể quan hệ được dù cưới đã lâu xảy ra với không ít người và có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này.

Trong đó, nhiều khi nguyên nhân từ phía người phụ nữ như trường hợp của bạn. Lý do có thể là có dị tật ở âm đạo, màng trinh quá dày... Khi đó, một thủ thuật nhỏ như nong màng trinh kết hợp với tư vấn cho hai vợ chồng một cách tỉ mỉ về "chuyện ấy" là mọi việc sẽ tốt đẹp. Cũng có một số chị em ngại quan hệ vợ chồng do tâm lý sợ đau. Họ không chấp nhận mọi kiểu xâm nhập vào âm đạo, ngay cả khi bác sĩ đưa ngón tay hoặc mỏ vịt vào khám. Ngoài ra, một số người có gặp khó khăn trong những lần đầu "yêu" chồng vì lý do tâm lý.

Vấn đề của bạn, theo tôi, bạn gặp khó khăn về tâm lý trong quan hệ tình dục. Nếu cả hai không vượt qua được rào cản này thì hãy tìm đến một bác sĩ sẵn sàng chia sẻ và tư vấn cho các bạn. Bạn không phải là trường hợp duy nhất gặp vấn đề này, nên cứ mạnh dạn tìm đến bác sĩ, chúng tôi sẽ có cách giúp đỡ các bạn.

Chúc vợ chồng bạn luôn hạnh phúc.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung

Trung tâm y khoa Thái Hà, Hà Nội