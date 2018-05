Đã bị trĩ còn viêm đại tràng, polyp hậu môn

Bài thuốc hay chữa viêm đại tràng / Bệnh trĩ và những bài thuốc điều trị

Trước đây mỗi ngày chỉ đi ngoài một đến 2 lần, khoảng 2 năm nay mỗi ngày đi ngoài 3-5 lần, có khi 6-7 lần, phân rất xấu, có nhầy. Sau khi đi ngoài xong, tôi cảm thấy như có cục thịt thừa ở hậu môn và phải dùng tay nhấn vào.

Tôi đã đi khám nhiều nơi, bác sĩ kết luận là bị viêm đại tràng mãn tính, trĩ độ 2 và polyp hậu môn. Tôi đã cắt polyp, uống khá nhiều loại thuốc khác nhau nhưng đau bụng vẫn không giảm, vẫn có cục thịt thừa sau khi đi vệ sinh.

Xin bác sĩ cho biết cách điều trị bệnh đau bụng thường xuyên. Trĩ của tôi có cần phải cắt, điều trị dứt điểm được không? Cảm ơn bác sĩ (Nguyen Binh)

Ảnh minh họa: rawstory

Trả lời:

Bạn đã được bác sĩ chẩn đoán là viêm đại tràng mãn tính, polyp hậu môn và trĩ độ 2. Trong 3 loại bệnh lý này, đau bụng nhiều khả năng xuất phát từ bệnh viêm đại tràng mãn tính hơn là so với 2 bệnh lý polyp và trĩ. Lưu ý là polyp có thể đơn độc, nhưng cũng có thể có rất nhiều khắp khung đại tràng và cả ruột non. Do đó polyp ở vùng hậu môn của bạn tuy đã được cắt nhưng nếu có điều kiện vẫn nên đi nội soi đại tràng để đánh giá thêm.

Trĩ của bạn được đánh giá trước đây là độ 2, nhưng theo lời bạn miêu tả thì có lẽ hiện nay là độ 3. Có chỉ định phẫu thuật nếu khối trĩ này gây khó chịu cho bạn như đau, xuất huyết khi đi cầu.

Riêng đối với bệnh lý viêm đại tràng mãn tính thì có nhiều nguyên nhân, do đó cần được khám để tìm nguyên nhân. Trước mắt bạn cần xem lại, chế độ ăn phải đều, đủ, hợp vệ sinh, xổ giun định kỳ, giảm stress. Hiện nay thuốc chỉ hỗ trợ phòng chống đau, tiêu chảy hoặc táo bón, khó tiêu, đầy hơi...

Chúc bạn khỏe!

Bác sĩ Tô Vĩnh Ninh

Bệnh viện Nhân dân Gia Định