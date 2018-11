Đàn ông và phụ nữ khác biệt nhau như thế nào

Nghiên cứu của Trường Đại học New York City (Mỹ) cho thấy, nữ giới có khả năng phân biệt nhiều tông màu khác nhau của các màu cơ bản như đỏ thẫm, đỏ cam, đỏ hồng, xanh lá, xanh dương. Trong khi đó, nam giới chỉ phân biệt được những màu sắc cơ bản như vàng, trắng, xanh, đỏ. Ngoài ra, nam dễ có khả năng bị mù màu hơn phụ nữ

Số đàn ông nói lắp nhiều hơn phụ nữ

Nghiên cứu cho biết, tật nói lắp gặp ở nam nhiều hơn nữ và ở người thuận tay trái nhiều hơn người thuận tay phải. Có 1% người trưởng thành mắc chứng nói lắp, trong đó đa số là đàn ông. Đến 5 tuổi mà trẻ em vẫn còn nói lắp thì đến khi trưởng thành đến 50% sẽ nói lắp. Người ta cho rằng có thể do liên kết thần kinh đến cơ quan ngôn ngữ của nam khác so với nữ.

Phụ nữ có thính giác tốt hơn đàn ông

Theo nghiên cứu của Trường Đại học Johns Hopkins, đàn ông có nguy cơ mất khả năng nghe gấp 5,5 lần so với phụ nữ, trong khi khả năng nghe lúc mới sinh ra giữa nam và nữ không mấy khác biệt. Nam giới dễ mất khả năng nghe ở âm thanh có tần số cao, còn phụ nữ lại mất khả năng nghe ở âm thanh có tần số thấp. Các chuyên gia cho rằng những thay đổi khả năng nghe này là do tác động của những yếu tố ngoại cảnh và thói quen sinh hoạt.

Tầm mắt khác nhau

Nghiên cứu cho biết, phụ nữ có tầm nhìn ngoại biên tốt hơn đàn ông. Đổi lại, đàn ông có khả năng quan sát tỉ mỉ hơn phụ nữ. Các nhà khoa học cho rằng đó là kết quả của sự tiến hóa giữa thợ săn và người hái lượm.

Nam ít bị say tàu xe hơn nữ

Trên thực tế, phụ nữ và trẻ em dễ bị say xe hơn nam giới. Các nhà khoa học cho rằng do phụ nữ và trẻ em thuộc loại thần kinh dễ mất cân bằng. Tâm lý lo sợ bị say tàu xe đã làm cho phụ nữ dễ xuất hiện triệu chứng buồn nôn.

Máu đàn ông “đỏ” hơn

Theo các nhà khoa học, máu của phụ nữ chứa nhiều nước hơn nhưng tế bào hồng cầu lại ít hơn so với máu đàn ông khoảng 20%. Do vậy, phụ nữ có nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt hơn nam giới. Người ta cho rằng phụ nữ bị mất máu và sắt trong các kỳ “đèn đỏ”, còn máu của đàn ông thì “đỏ” hơn.

Nhận thức về không gian của đàn ông tốt hơn

Ở nam giới, não hoạt động tốt hơn khi nhận thức về không gian, khả năng tập trung và trực giác. Nhờ đó, việc phối hợp cử động tay, mắt, quay góc và giữ tốc độ ổn định khi lái xe tốt hơn so với nữ giới. Mặt khác, não đàn ông cũng xử lý các thông tin mang tính trừu tượng, như đọc bản đồ và các chỉ dẫn tốt hơn phái đẹp.

Thúy Quỳnh