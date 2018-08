Dân văn phòng coi chừng bệnh khô mắt

Người thường xuyên sử dụng máy tính hay bị mắc bệnh khô mắt. Bệnh không cấp tính nhưng nếu không được điều trị đúng, kéo dài có thể gây loét giác mạc, dẫn đến mù lòa.

Chị Lan (35 tuổi, kế toán tại công ty xây dựng ở Hà Nội) cho biết công việc của chị thường xuyên tiếp xúc với máy tính, đặc biệt trong các đợt báo cáo thuế thì thời gian làm việc với máy tính tới 12 giờ mỗi ngày. Đến tối, cho con học xong, vợ chồng chị lại ôm TV xem tới đêm mới đi ngủ. Thời gian gần đây, chị thấy mắt thường xuyên bị nhức mỏi, dù đã nghỉ ngơi và mua thuốc về tự nhỏ nhưng không thấy đỡ mà càng nặng hơn. "Nhiều lúc đang làm việc tôi cảm thấy mắt mờ hẳn, cảm giác mắt khô cứng, chớp thấy đau rát, chảy nhiều nước mắt, chỉ muốn nhắm mắt lại, không muốn làm gì nữa. Đến lúc thấy khó chịu quá, đi khám, mới biết mình bị bệnh khô mắt nặng, gây biến chứng loét giác mạc” chị Lan cho biết.

Trường hợp như chị Lan không phải là hiếm gặp, vì theo một số thống kê hiện nay tỷ lệ bị suy giảm thị lực và mắc các bệnh về mắt đang có chiều hướng tăng rõ rệt trong giới văn phòng, trong đó chủ yếu là chứng khô mắt. Lý giải về điều này, các chuyên gia về mắt cho biết, những người làm văn phòng, áp lực công việc và ánh sáng của máy tính khiến họ ít chớp mắt hơn, trung bình mắt chớp khoảng 15-18 lần mỗi phút, khi làm việc tập trung chỉ chớp 5-6 lần mỗi phút, mắt không được làm ướt thường xuyên dẫn tới khô mắt.

Ngoài ra, việc thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa cũng gây khô mắt, vì trong máy lạnh có bộ phận hút ẩm khiến bầu không khí trong phòng lạnh rất khô, nước mắt bốc hơi nhanh hơn. Hai yếu tố đó kết hợp làm gia tăng triệu chứng khô mắt và nhức mắt.

Người bị bệnh khô mắt có biểu hiện ban đầu như nhức mắt, khó chịu, khô mắt,chảy nước mắt; nặng hơn sẽ thấy cộm, ngứa, chớp mắt thấy rát, cảm giác như có dị vật trong mắt, nhìn mờ, sợ ánh sáng. Bệnh kéo dài có thể gây loét giác mạc, kết mạc sừng hóa dẫn đến mù lòa, gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như công việc của người bệnh.

Theo y học cổ truyền, chứng khô mắt là do can thận âm hư, can khí uất kết gây ra vì can tàng huyết và can khai khiếu ra mắt. Gan là nơi tàng trữ và điều tiết lượng máu nuôi dưỡng cho mắt. Đây cũng là nơi dự trữ và giúp hấp thu vitamin A. Gan kém không cung cấp đủ máu nuôi dưỡng mắt và giảm hấp thu vitamin A khiến mắt suy yếu, gây khô mắt, giảm thị lực (cận thị). Gan nhiệt gây chứng dị ứng, ngứa nhức mắt.

Vì vậy, muốn mắt sáng khoẻ thì tạng can phải khỏe. Dựa vào căn cứ đó, từ thời xa xưa, dân gian đã lưu truyền 2 bài thuốc rất công hiệu cho mắt có tên là Cố thị gia giảm kỷ cúc địa hoàng hoàn và Minh mục địa hoàng hoàn với các thành phần chính: Cúc hoa, Gan lợn, Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, đương quy, trạch tả, hoài sơn, thục địa. Bài thuốc có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, mát gan, bổ can thận âm, cung cấp vitamin A từ gan lợn, giúp trị tận gốc các bệnh về mắt. Vì khi can huyết đầy đủ thì các chứng bệnh về mắt được đẩy lùi và mắt sẽ sáng ra.

Phương Thảo