Đang mang thai có nên đi ôtô đường dài?

Ảnh minh hoạ: Iboro.

Trả lời:

Chào chị,

Về cơ bản, di chuyển đi xa bằng các phương tiện giao thông nói chung đều an toàn cho thai phụ. Tuy nhiên, so với hành khách thông thường, thai phụ có thể tiềm ẩn một số nguy cơ nhỏ, thường do những thay đổi sinh lý của mẹ cũng như bào thai.

Thời kỳ mang thai được chia thành ba kỳ, gọi là tam cá nguyệt, mỗi ba tháng được xếp vào một tam cá nguyệt. Tương ứng với mỗi kỳ tam cá nguyệt, thai phụ sẽ gặp phải một số trục trặc riêng về sinh hoạt, thay đổi sinh lý…

Thông thường, trong ba tháng đầu, thai phụ có thể mắc phải những biểu hiện của hội chứng “ốm nghén” với biểu hiện buồn nôn và nôn. Trong giai đoạn sau, khi bụng đã to, chị em lại gặp vấn đề về di chuyển nặng nhọc, càng về cuối thai kỳ, nguy cơ sinh sớm cũng có thể xảy ra. Hầu hết tình huống cấp cứu sản khoa do di chuyển xảy ra vào hai kỳ này, ba tháng đầu và cuối thai kỳ. Do vậy, thời gian an toàn nhất cho những chuyến đi xa của thai phụ được khuyến cáo là vào ba tháng giữa thai kỳ.

Quay lại tình huống của chị, nếu tình trạng sức khỏe tốt, biểu hiện nghén không đáng kể, việc di chuyển bằng ôtô vẫn rất an toàn. Trước khi chuẩn bị cho chuyến đi xa, thai phụ nên xin ý kiến chuyên môn của bác sĩ điều trị, trong đó bao gồm việc nên hay không nên sử dụng thuốc say tàu xe. Chỉ có bác sĩ trực tiếp điều trị mới nắm được tình trạng sức khỏe của thai phụ và em bé, cũng như đánh giá đầy đủ những tình huống mà mỗi thai phụ cần lưu ý.

Riêng tôi, xin chia sẻ với chị về vấn đề chống say tàu xe, thay vì dùng thuốc điều trị say tàu xe với các tác dụng phụ không lường trước được, chị nên xem xét những biện pháp chống say tàu xe không thuốc:

- Theo đông y, trước khi khởi hành khoảng 30 phút nên dùng một khúc gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái, gọt bỏ vỏ, rửa sạch, giã nát hoặc nhai nát rồi uống với một cốc nước ấm. Trong suốt hành trình, thỉnh thoảng nên ngậm trong miệng một lát gừng.

- Trước khi khởi hành, nên ngủ đủ giấc vào đêm trước, tránh ăn quá no hay để bụng đói, tốt nhất ăn các thức ăn dễ tiêu, vừa phải, trước giờ lên xe ít nhất 2 giờ

- Chọn chỗ ngồi thoáng mát, tránh xa mùi thuốc lá hay các mùi khó chịu.

- Mang theo nước và đồ ăn vặt, mỗi khi có cảm giác khó chịu, một chút nước hay quà bánh có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng.

- Tránh căng thẳng, luôn giữ nhịp tim và nhịp thở điều hòa.

Thân ái.

BS Nguyễn Tấn Thủ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khoẻ Nam giới