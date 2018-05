Dễ chết vì làm đẹp giá bèo bằng silicon

Silicon vón cục trong ngực vì bơm 'mỡ nhân tạo' / Bơm ngực tại gia, một phụ nữ tử vong

Gần đây nhất là trường hợp một phụ nữ ở Trà Vinh sau khi bơm silicon vào nhiều bộ phận đã bị sốc nhiễm trùng, dẫn đến suy hô hấp rồi tử vong.

Đầu năm ngoái, một chàng trai tên Trí, 21 tuổi ở Tiền Giang tử vong vì làm đẹp mông bằng silicon. Bệnh nhân đã mua 500cc silicon lỏng về nhà và nhờ một người bạn bơm trực tiếp vào mông mình. Hai ngày sau, vùng này sưng lên đau nhức và kèm theo khó thở. Người nhà đưa Trí đến bệnh viện cấp cứu thì silicon đã ngấm vào các mô mỡ và mạch máu gây tắc phổi kèm suy hô hấp nặng.

Còn Duy (ở TP HCM) vì mông lép nên bị nhóm bạn đặt biệt danh “Duy Lép”. Do mặc cảm, cậu đã tìm đến cơ sở thẩm mỹ tại quận 8 để độn cặp mông với giá 14 triệu đồng. Sau đó Huy thấy mông sưng vù do bị biến chứng nên đã nhập viện điều trị. Các bác sĩ cho biết cậu bị dị ứng silicon tại chỗ bơm. Duy may mắn thoát chết khi được phẫu thuật kịp thời để gắp toàn bộ silicon ra khỏi cơ thể.

Silicon vón thành cục được gắp ra từ mông của Duy. Ảnh: LN.

Một bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ ở TP HCM cho biết, việc tự bơm silicon lỏng vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể để làm đẹp là rất nguy hiểm. Nguy cơ biến chứng gây liệt hoặc tử vong rất cao. Chính vì lý do đó mà silicon đã bị cấm lưu hành trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, thứ chất lỏng chết người này vẫn còn lưu hành "chui". Thậm chí một số cơ sở thẩm mỹ còn dùng một tên khác là "mỡ nhân tạo" để đánh lừa khách hàng.

Bơm silicon làm đẹp được nhiều người nghèo ở các vùng quê sử dụng vì giá rẻ, không khó kiếm. Nó cũng đặc biệt được ưa chuộng trong nhóm chuyển giới từ nam sang nữ, những người có nhu cầu làm đẹp rất cao. Họ thường tự mua về rồi nhờ người quen tiêm dùm. Đa phần họ cho rằng "không sợ chết vì chẳng còn gì để mất".

Linh, một người chuyển giới thường xuyên giúp bạn bè bơm silicon vào ngực cho biết, những năm trước, nguồn silicon không dễ mua, chủ yếu do một số người Việt qua Thái Lan xách tay về bán. Song vài năm gần đây, silicon được bán rộng rãi nên có thể dễ dàng mua được trong nước nhờ sự giới thiệu của bạn bè trong giới.

“Silicon bị cấm sử dụng nên không có bệnh viện nào dám tiêm. Ai giàu thì qua Thái Lan làm, còn tụi em đứa nào cũng nghèo, dù biết nguy hiểm nhưng silicon mua về tự tiêm rẻ hơn nhiều, mỗi lần tiêm chỉ hết chừng 100-200 nghìn đồng”, Linh nói.

Hữu Nam (26 tuổi, người chuyển giới từ nam sang nữ tại quận 1, TP HCM) sử dụng cách này đã vài năm nay vì muốn có bầu ngực căng tròn và thân hình nữ tính. Cậu thường mua silicon và hormone nữ ngoài chợ về rồi nhờ bạn bè tiêm cho.

Nam biết đến công nghệ bơm silicon này là nhờ quen một nhóm người chuyển giới chuyên hát "tạp kỹ pêđê", biểu diễn xiếc, ảo thuật ở các đám ma, sinh nhật... Những người này mách nước phải bơm hormone nữ và silicon để thân hình nữ tính và bầu ngực được tròn trịa hơn. Có ngực tròn đẹp, khách sờ nắn thích thú thì mới "bo" cho nhiều tiền.

Để tiết kiệm tiền, nhóm đã tự góp tiền rồi đi mua kim tiêm, hormone và silicon trôi nổi ở một khu chợ trời thuộc quận 8 về để tiêm cho nhau. Người bán quảng cáo là hàng nhập từ Thái Lan về, nhưng thực ra chất lỏng giao cho khách chỉ được đựng trong một túi nylon trắng mà không hề có nhãn mác, xuất xứ.

"Mỗi lần tiêm xong người em mệt mỏi rã rời. Những vết thâm tím khi đâm kim vô phải mất rất lâu mới lành được. Khi em đi hát đám ma, mấy người đàn ông cứ nhảy lên sân khấu nắn bóp ngực làm em đau đớn khủng khiếp. Nhưng có như vậy người ta mới cho tiền mình nên đành phải cắn răng chịu thôi", Hữu Nam vừa tâm sự vừa chỉ tay lên bầu ngực với những vết sẹo cũ mới chi chít.

Vì muốn làm đẹp, nhiều người bất chấp nguy hiểm khi bơm ngực, độn mông bằng silicon. Ảnh minh họa: Womenshealth.

Huy (một người chuyển giới trong nhóm tạp kỹ) mà Nam quen cũng cho biết: "Trước khi tiêm, mấy chị cũng nói trước là bơm silicon vào người có thể chết nếu bị tắc mạch máu hoặc nhiễm trùng. Nhưng tụi này xác định rồi, dù chết cũng phải chết trong hình hài của một người con gái". Theo Huy, hormone nữ khi tiêm vào người làm da dẻ mịn màng hơn, nhưng tác dụng phụ làm teo cơ. Do đó phần người được tiêm sẽ trở nên yếu ớt, điệu đà, nữ tính hơn.

Huy cho biết năm ngoái đã có người trong giới chết vì tắc tĩnh mạch sau khi chích hormone và bơm silicon vào ngực. Có người nhẹ hơn thì bị teo cơ, liệt tay... nên cậu không khỏi lo lắng. "Năm ngoái chứng kiến một người trong nhóm hấp hối sau khi tự bơm silicon bị tắc mạch máu, em sợ quá đã tìm đến bác sĩ thẩm mỹ nhờ tiêm dùm nhưng họ không làm. Cuối cùng, một thời gian sau bọn em lại tự tiêm cho nhau", Huy bộc bạch.

Tiến sĩ Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, khoa ông vẫn thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân biến chứng sau tiêm silicon lỏng từ các nơi như Nam Định, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội... Nhiều người sau tiêm vì hoang mang nên đi khám, có người khác bị viêm nhiễm, đau, thậm chí phải cắt cả hai vú do nhiễm trùng.

Theo tiến sĩ Sơn, do giá thành của silicon lỏng y tế khá đắt nên phần lớn silicon lỏng được sử dụng trên thị trường là silicon công nghiệp, tồn tại trôi nổi dưới tên gọi "mỡ nhân tạo", không rõ xuất xứ. Việc quản lý và bán các sản phẩm silicon lỏng công nghiệp hầu như chưa bao giờ được chú ý. Giá thành mỗi lần tiêm silicon lỏng không đắt, hiệu quả nhanh, thực hiện dễ dàng nên "công nghệ" này được nhiều người sử dụng để kiếm lời.

Việc tiêm silicon lỏng đã bị cấm nhưng vẫn tràn lan hiện nay, một lý do là bởi việc quản lý lỏng lẻo và chế tài xử lý chưa có tính răn đe. "Tại nhiều nước, người thực hiện việc tiêm silicon lỏng có thể bị phạt tới khuynh gia bại sản, trong khi ở nước ta, số tiền phạt có thể chỉ là vài triệu đồng, mà chỉ cần tiêm một lần họ đã có được số tiền lớn hơn nhiều", tiến sĩ Sơn trăn trở.

Bác sĩ Cao Ngọc Bích, Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP HCM, Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ BV An Sinh, cũng nhận định do hiểu biết của người dân được nâng cao và sự quản lý của cơ quan chức năng chặt chẽ hơn nên hiện tượng “hành nghề thẩm mỹ dạo” đã giảm đi rất nhiều. Tuy vậy ở những vùng nông thôn xa tầm tay quản lý và nơi thiếu vắng thông tin vẫn còn có những người nhờ đến bơm chích để làm đẹp. Thường thì khi xảy ra một tai biến do chích, thậm chí là tai biến chết người thì dư luận mới lưu tâm và giật mình rằng việc làm đẹp liều lĩnh như vậy vẫn còn tồn tại.

Với những tai nạn như vậy dư luận thường cho rằng cái chất mà họ chích là silicon lỏng. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Tuy thế, với chất gì thì việc chích dạo như vậy cũng là liều lĩnh và nguy hiểm, kể cả nguy cơ thiệt mạng. Bởi vì ngay cả việc chích thuốc ở các cơ sở y tế cũng phải tuân thủ những quy định ngặt nghèo để đảm bảo an toàn cao nhất. Nhưng với “thẩm mỹ dạo”, người chích thuốc rất có thể không phải là nhân viên y tế và loại chất dùng để chích không hề được cho phép, thậm chí họ cũng không biết là chất gì và xuất xứ ở đâu.

"Chích như vậy không xảy ra tai biến mới là chuyện lạ. Và có giữ được mạng sống cũng chỉ là chuyện hên xui", bác sĩ Bích nhấn mạnh.

Với những trường hợp tai biến như ca chích silicon lỏng vừa qua thì có thể do 2 khả năng là thuyên tắc mạch và nhiễm trùng. Thuyên tắc mạch thường xảy ra sớm trong một vài ngày đầu sau khi chích và tỷ lệ tỷ vong rất cao. Nhiễm trùng có thể diễn biến chậm hơn nhưng nếu xử lý chậm trễ dẫn đến nhiễm trùng máu thì nguy cơ tử vong cũng rất lớn.

Cần lưu ý rằng 2 tai biến nguy hiểm này không chỉ có khi chích silicon lỏng mà có thể xảy ra với bất cứ chất nào khi người chích không có chuyên môn y khoa; thực hiện chích ở những nơi không đủ điều kiện vệ sinh, trang thiết bị y tế và khi có tai biến không được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

Thi Trân - Lê Phương - Minh Thùy