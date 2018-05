Dịch Ebola vẫn đang phát tán dữ dội

Thử nghiệm văcxin Ebola tại Anh / Ebola ngày càng vượt tầm kiểm soát

WHO nhận định, dịch vẫn tiếp tục diễn biến tồi tệ và chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào. Dịch Ebola đang hoành hành tại Guinea, Sierra Leone, Liberia, lan tới Nigeria và Senegal.

“Xu hướng biến chuyển xấu đi của dịch vẫn tiếp tục tại 3 quốc gia nơi Ebola đang phát tán nhanh chóng và dữ dội là Guinea, Liberia và Sierra Leone”, đại diện WHO cho biết. 3 quốc gia Tây Phi trên chiếm hầu hết các ca tử vong và lây nhiễm do virus Ebola hiện nay. Nigeria có 8 người tử vong trên tổng số 21 ca nhiễm, trong khi Senegal vừa xác nhận trường hợp đầu tiên.

Đại diện WHO cho biết số ca nhiễm tăng đột biến tại Liberia chủ yếu ở thủ đô Monrovia, nơi đang ở trong tình trạng thiếu giường bệnh trầm trọng. Tại đây, giới chức ước tính vẫn cần thêm 1.210 giường cho các bệnh nhân, gấp 5 lần khả năng đáp ứng hiện tại của thành phố.

WHO hy vọng sẽ đảo ngược xu hướng lây nhiễm theo cấp số nhân hiện tại trong vòng 3 tháng tới, đồng thời kêu gọi thế giới chung tay giúp đỡ các quốc gia Tây Phi đối phó dịch bệnh nguy hiểm này.

Tới nay, Ebola đã cướp đi hơn 2.600 sinhh mạng. Ảnh: latestnewslink.com

Liên Hiệp Quốc đang triển khai sứ mệnh “chưa từng có” đối phó dịch Ebola. Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc về dịch Ebola tại trụ sở Liên Hiệp quốc (New York, Mỹ) ngày 18/9, Tổng thư ký Ban Ki-moon nhận định cần phải gia tăng nỗ lực viện trợ gấp 20 lần hiện tại để khống chế dịch Ebola.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu trong buổi họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về dịch Ebola. Ảnh: time.com

Đây là lần đầu tiên Hội đồng bảo an nhóm họp khẩn về một vấn đề y tế. Tại đây, Liên Hiệp Quốc đã ra thông báo về sứ mệnh dập tắt dịch Ebola tại Tây Phi, đồng thời cam kết tăng cường viện trợ tại vùng dịch khi số ca lây nhiễm đã đạt mốc 5.335 và tăng gấp đôi cứ sau mỗi 3 tuần. Mục tiêu của sứ mệnh này là chấm dứt đợt bùng phát hiện tại, chữa trị cho những người nhiễm bệnh, đảm bảo các thiết bị y tế cần thiết luôn sẵn sàng, duy trì sự ổn định và ngăn ngừa các đợt bùng phát trong tương lai.

“Mức độ và quy mô của tình trạng hiện nay đòi hỏi hành động ở cấp quốc tế chưa từng thấy trước tình huống y tế khẩn cấp”, Tổng thư ký Ban Ki-moon phát biểu. Trước đây, Liên Hợp Quốc đã ước tính cần thêm khoảng một tỷ USD nữa để giữ số ca lây nhiễm nằm trong mức 10.000.

“Ebola là vấn đề đối với tất cả mọi người. Dịch Ebola hiện tại là đợt bùng phát lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến”, ông Ban nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Hội đồng bảo an cũng thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia cung cấp nhân lực và vật dụng y tế cần thiết; đồng thời khẳng định dịch bệnh này là mối đe dọa với hòa bình và an ninh thế giới. Nghị quyết đã được 131 quốc gia hưởng ứng và cam kết viện trợ. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Hội đồng bảo an, theo đánh giá của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power.

Bên cạnh đó, nghị quyết đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bởi nó ngăn cản những nỗ lực cứu trợ các nước đang bị cô lập vì dịch bệnh.

Cuộc họp diễn ra sau khi Tổng thống Obama cam kết hỗ trợ 3.000 quân nhân và hơn 500 triệu USD cho các quốc gia Tây Phi đầu tuần này. Tổng thống Pháp cũng tuyên bố triển khai một bệnh viện quân sự tại vùng nông thôn Guinea trong nỗ lực đối phó bệnh dịch.

Khánh Hà (Theo Foxnews, Time)