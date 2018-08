Điều gì xảy ra với người ngồi trong ôtô khi gặp tai nạn?

Điều gì xảy ra khi bạn ngưng tập thể dục thường xuyên / Điều gì xảy ra nếu bạn uống sữa khi ăn thịt gà

Rõ ràng bị tai nạn là một điều thật tồi tệ. Ôtô như một cái thùng kim loại khép kín, còn chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé bằng da bằng thịt. Bạn đã bao giờ nhận thức được tác động thực tế của một vụ tai nạn xe hơi tốc độ cao lên cơ thể mình?

Tiến sĩ David Logan, Nghiên cứu viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn, Đại học Monash ở Melbourne (MUARC), Australia, đã phân tích chính xác những gì xảy ra với thân thể chúng ta trong một vụ tai nạn. Hiểu về những diễn biến gây thương tích này là cách chúng ta có thể giữ cho mình an toàn, ngay cả trong những tình huống nguy hiểm nhất.

"Khi đang lái xe, bạn có động năng và đó là năng lượng bạn sở hữu bằng cách di chuyển", tiến sĩ Logan giải thích trên StudentEdge. Thông thường, khi muốn dừng xe, bạn phải loại bỏ động năng đó bằng cách đạp chân phanh. Trong trường hợp này, động năng giải phóng qua ma sát dưới dạng nhiệt. Tuy nhiên, trong một vụ tai nạn, sự chuyển đổi này không kịp xảy ra.

Ảnh: Sponsored.

Tiến sĩ cho biết, mục đích của một chiếc xe hiện đại là hấp thụ càng nhiều năng lượng và ngăn không cho chúng đi vào cơ thể của bạn. Nhưng, trong những tai nạn ở tốc độ cao, đối với một số xe hơi và một số loại tai nạn thì không thể tránh khỏi việc cơ thể sẽ phải hấp thụ một số lớn năng lượng.

"Hãy nghĩ đơn giản nó như một cú đấm vào ngực. Bạn có thể không bị thương bởi vì đang hấp thụ năng lượng từ nắm đấm của tôi vào ngực của bạn. Nhưng ngoài ngưỡng nhất định, cơ thể không thể hấp thụ được năng lượng đó nữa và lúc này bạn sẽ bị thương", Logan phân tích.

Điều gì thực sự tàn phá cơ thể trong một vụ tai nạn

Đầu tiên, tùy thuộc vào tác động của tai nạn, bạn có thể bị gãy xương cổ. Nếu va chạm ở tốc độ cao hơn, bạn tiếp tục bị phá vỡ xương sườn. "Bạn càng hấp thụ nhiều năng lượng hơn trên xương sườn thì càng có nhiều xương sườn sẽ bị gãy", Logan nói thêm.

Một khi đã vỡ toàn bộ xương sườn, ngực sẽ mất cấu trúc và phổi bắt đầu bị ảnh hưởng. Lúc này, mọi thứ trở nên kinh khủng. Nạn nhân sẽ bị tràn khí màng phổi. Đó là một trong những chấn thương đầu tiên xảy ra trong một vụ đâm xe trực diện với tốc độ cao.

Nhưng đó chỉ là những gì xảy ra với vụ tai nạn đâm trực diện phía trước. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi xe bị va chạm bên hông?

Trong một tai nạn trực diện, bạn đôi khi sẽ giảm thiểu được tổn thương bởi toàn bộ mặt trước của chiếc xe đã chống chọi. Khi có va chạm bên hông, tất cả những gì bảo vệ bạn chỉ là cánh cửa xe dày 10 cm hoặc 15 cm.

"Cơ thể của bạn đang bị nghiền nát từ một bên. Bạn sẽ bị chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều ở ngực và thân trên. Bạn bị gãy xương sườn nhiều hơn, thiệt hại nặng nề ở phổi và các cơ quan nội tạng. Bạn cũng bị gãy xương chậu nghiêm trọng", Tiến sĩ Logan nói.

Đôi khi sử dụng sai dây an toàn cũng có thể gây thương tích nghiêm trọng. Nếu bạn cài dây an toàn không đúng cách, khi gặp tai nạn dây an toàn sẽ áp lực lên phần bụng và các cơ quan như lá lách, gan và dạ dày sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí dây an toàn có thể cứa đứt chúng. Nếu ruột bị vỡ, chất thải chảy tràn vào bên trong cơ thể gây nhiễm trùng, nhiễm trùng máu, khi ấy thật sự tồi tệ.

Tuy nhiên, bạn không thể lái xe mà không cài dây an toàn. Khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc, cơ thể di chuyển về phía trước, dây an toàn được thiết kế để hỗ trợ bạn và ngực không tiếp xúc hay va chạm với vô lăng. Nếu không cài dây an toàn, khi va chạm thì cơ thể bạn, nhất là đầu có thể văng tới trước nằm ở trên kính chắn gió.

"Đầu là thứ duy nhất chúng ta phải bảo vệ", Tiến sĩ Logan nhấn mạnh. Bạn có thể sống với những vết thương ở hầu hết các phần khác của cơ thể, nhưng không thể sống với những vết thương trên đầu. Nó là nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất cho chất lượng cuộc sống của bạn trong thời gian dài.

Cách bảo vệ cơ thể an toàn trên xe hơi

Tiến sĩ Logan cho biết tăng nhẹ hoặc giảm tốc độ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ thương tích của bạn.

"Năng lượng trong một vụ va chạm tỷ lệ với bình phương của tốc độ. Vì vậy, tăng gấp đôi tốc độ xe từ 50 km một giờ đến 100 km một giờ làm tăng lượng năng lượng phải được tiêu tan lên 4 lần. Gấp ba tốc độ có nghĩa là chín lần năng lượng", ông giải thích.

Nếu bạn chỉ tăng tốc độ của xe từ 70 km lên 10% là 77 km, thì năng lượng hấp thụ tăng 20%. Vì vậy, các vết thương không chỉ tồi tệ hơn 10% mà đến hơn 20%. Nếu bạn giảm tốc độ xuống 10%, thương tích giảm 20%. "Điều này cho thấy những thay đổi nhỏ về tốc độ có ảnh hưởng lớn đến hậu quả, cả tích cực và tiêu cực", Logan nói.

"Đó là lý do tại sao tôi thấy mình lái xe rất giỏi, làm chủ tốc độ ở mọi lúc", tiến sĩ Logan cười nói nhưng không hề đùa cợt.

Lê Nga