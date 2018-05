Điều trị bệnh trĩ vì thiếu chất xơ

Ovata là thảo dược tự nhiên, đã được sử dụng hơn 3.000 năm trong y học. Nó hiện được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là Mỹ (8000 tấn mỗi năm). Thảo dược này hiệu quả trong việc điều trị táo bón, trĩ (do thiếu chất xơ) và rối loạn tiêu hóa do uống bia. Cách sử dụng: cho một gói Ovata (7g) vào 200 ml sữa hoặc nước cam, nước ép trái cây tươi, khuấy đều và uống ngay. Cách này cho vị ngon và dễ uống. Nếu dùng với nước lọc (để nguội), bạn khuấy đều và uống nhanh trước 30 giây để tránh tình trạng hóa gel, khó uống. Người bệnh sử dụng sản phẩm từ một ngày đến 2 ngày sẽ cảm giác dễ chịu khi đi đại tiện, 3-4 ngày thì trị dứt bệnh táo bón và rối loạn tiêu hóa do uống bia, ngưng chảy máu do trĩ sau 5-7 ngày uống.