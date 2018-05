Điều trị chứng ợ nóng, khó tiêu không cần thuốc

7 thói quen hằng ngày chống ợ nóng / Các tác nhân gây bệnh tiêu hóa kém

Chứng khó tiêu đặc trưng bởi biểu hiện đau bụng hoặc nóng ruột ngay sau khi ăn. Đối với phần lớn mọi người, khó tiêu là do ăn nhiều hoặc ăn những thực phẩm quá béo. Tuy nhiên, ở một số ít trường hợp nó là do một căn bệnh hoặc chứng loét dạ dày, nhẹ hơn là rối loạn tiêu hóa. Dưới đây là những cách điều trị chứng khó tiêu không cần thuốc:



Cây lô hội (nha đam)

Cây lô hội thường dùng để chữa bỏng và những vết cắt nhỏ, nhưng nó cũng khá hiệu quả trong việc giảm chứng khó tiêu. Loại cây này chứa các hợp chất nhuận tràng barbaloin, aloin, aloe-emodin, có hiệu quả chống viêm niêm mạc dạ dày. Hiện chưa có nhiều bằng chứng khoa học về hiệu quả chữa bệnh của cây lô hội với chứng ợ nóng, Trung tâm Y Langone New York đã gọi sự bổ sung này là phương pháp điều trị tự nhiên được khuyến nghị cho các dạng bỏng thực quản.

Nhai kẹo cao su

Kẹo cao su rất sẵn có và rẻ nhưng ít người biết rằng loại kẹo bạn nhai hàng ngày này là một trong những cách điều trị không cần thuốc tốt nhất cho chứng ợ nóng. Trong một nghiên cứu được công bố năm 2001, các nhà nghiên cứu từ ĐH Wake Forest ở Bắc Carolina, Mỹ đã phát hiện nhai kẹo cao su làm tăng độ pH ở thực quản và hầu họng, dẫn tới làm giảm tác động của ợ nóng. Theo báo cáo trên New York Times, đó là vì kẹo cao su đẩy lùi dịch và làm cho thực quản đầy nước bọt có tính kiềm, giúp trung hòa các axit gây ra ợ nóng liên quan tới chứng khó tiêu.

Nằm nghiêng về bên trái khi ngủ

Trào ngược axit gây ra chứng khó tiêu thường trở nên tồi tệ hơn vào buổi tối khi chúng ta nằm ngủ trong thời gian dài.

Một nghiên cứu đăng trên tờ The Journal of Clinical Gastroenterology chỉ ra rằng nằm ngủ nghiêng về bên trái là cách tốt nhất để tránh ợ nóng vào buổi tối. Tuy nhiên ngủ nghiêng về bên phải dường như có tác động ngược lại và làm tăng ợ nóng. Điều này có thể là do ngủ nghiêng về bên phải làm tăng thời gian cần để loại bỏ axit ra khỏi thực quản. Nằm thẳng lưng khi ngủ cũng liên quan tới tăng các triệu chứng vì nó làm gián đoạn sự lưu thông của axit từ thực quản.

Cam thảo

Vị của cam thảo tuy không mấy dễ chịu nhưng có bằng chứng khoa học cho thấy hiệu quả của của cam thảo trong điều trị chứng khó tiêu. Theo Trung tâm Y ĐH Maryland, Mỹ phương pháp điều trị kết hợp cam thảo, bạc hà, hoa cúc cho thấy hiệu quả cao trong giảm một số triệu chứng tồi tệ nhất của chứng khó tiêu. Điều này là do cam thảo có thể hỗ trợ chữa lành niêm mạc dạ dày. Rễ cây cam thảo có tác dụng ức chế sự phát triển tiềm ẩn của những vi khuẩn có hại trong dạ dày và làm giảm viêm. Nó chưa từng được sử dụng trong bất cứ một thử nghiệm lâm sàng nào về những bệnh liên quan tới khó tiêu.

Mù tạt

Một muỗng cà phê mù tạt có thể đẩy lùi chứng ợ nóng. Khó tiêu là do hàm lượng axit trong dạ dày mất cân bằng và một lượng nhỏ mù tạt có thể giúp khắc phục sự mất cân bằng này. Mù tạt là một loại thực phẩm rất giàu tính kiềm, là một chất đối chọi của axit. Dùng một thìa cà phê loại gia vị màu vàng này có thể trung hòa các axit trong dạ dày và đôi khi giúp giảm nhẹ triệu chứng ngay lập tức.

Baking Soda

Theo Livestrong, loại thuốc muối biocarbonat có trong Baking Soda rất có lợi trong việc giảm ợ nóng. Chỉ cần một thìa cà phê loại bột này sẽ phản ứng với axit hydrochloric trong dạ dày và biến nó thành natri clorua vô hại, CO2 và nước. Baking soda thường tốt cho giảm đau nhưng trong một số trường hợp hiếm việc sử dụng nó có thể gây hại nhiều hơn lại. New York Times báo cáo phương pháp điều trị chứng khó tiêu này có thể gây thủng hoặc rách niêm mạc dạ dày. Theo công bố, chỉ có một ca tử vong được ghi nhận là có liên quan với việc sử dụng baking soda và ca này xảy ra năm 1939.

