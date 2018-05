Đoán bệnh qua mùi hơi thở

Đoán bệnh dựa vào biểu hiện bất thường trên mặt / Nhìn da đoán bệnh

Hơi thở của bạn có mùi không dễ chịu lắm thường là do thực phẩm hoặc đánh răng không đúng cách. Đôi khi mùi hơi thở do một số vấn đề về sức khỏe gây ra.

Tiến sĩ Harold Katz, một nha sĩ chuyên khoa vi khuẩn học, nói trên trang Mirror rằng hầu như các mùi khó chịu của hơi thở đều là do vi khuẩn kỵ khí sống ở mặt sau của lưỡi, họng và amidan gây ra. Công việc hàng ngày của chúng là phá vỡ các protein trong thực phẩm chúng ta ăn vào. "Khi một người nào đó không hoàn toàn khỏe mạnh, những vi khuẩn này sẽ gặp khó khăn trong việc phá vỡ các protein, từ đó sinh ra một số hóa chất gây mùi khó chịu".

Harold khuyên nếu bạn nhận thấy bất kỳ mùi nào dưới đây trong hơi thở của mình, nên tới gặp nha sĩ hoặc bác sĩ đa khoa để được thăm khám và tư vấn:

Hơi thở có mùi kẹo dẻo, có thể bạn đã mắc bệnh tiểu đường

Một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường tuýp 1 là mùi hơi thở phảng phất giống kẹo dẻo hoặc amonioac. Lý do là cơ thể thiếu insulin không thể chuyển hóa đường thành năng lượng nên bắt đầu phân giải các chất béo để thay thế. Các chất thải từ quá trình này (gọi là xeton) hình thành và bốc ra ngoài theo hơi thở.

Giải pháp: Hãy đến gặp bác sĩ để được xét nghiệm nước tiểu, đặc biệt nếu bạn thấy khát nước và mệt mỏi liên tục, sụt cân mà không rõ nguyên nhân hoặc đi tiểu thường xuyên.

Ảnh: Mirror.

Hơi thở có mùi băng phiến, có thể là vấn đề về xoang

Hơi thở của những người có vấn đề về xoang thường phát ra một mùi giống như băng phiến. Tiến sĩ Katz, người đồng sáng lập của hãng The Breath Co (chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng), giải thích: "Điều này là do các chất nhầy hình thành khi bạn bị nghẹt mũi hoặc các protein dày đặc gây tắc nghẽn ở cổ họng. Chính những protein này gây mùi lạ, cơ thể rất khó phá vỡ chúng".

Giải pháp: Hãy thử loại thuốc thông mũi không cần kê đơn hoặc đi khám bác sĩ nếu bạn nghĩ mình có khả năng bị viêm xoang.

Hơi thở mùi sữa chua, có thể bạn vệ sinh răng miệng chưa đúng cách

Hơi thở có mùi sữa chua thường do chế độ ăn uống, thực đơn giàu protein, ít cacbonhydrat làm cho hơi thở bạn có mùi hôi. Cơ chế này gần giống như bệnh tiểu đường, khi cơ thể có quá ít cacbonhydrat để chuyển hóa thành năng lượng, nó bắt đầu đốt cháy chất béo và protein. Trong trường hợp này, các protein tiêu thụ từ chế độ ăn uống ít cacbonhydrat gây ra mùi khó chịu.

Giải pháp: Đánh răng, dùng chỉ nha khoa hoặc nước súc miệng không thể loại bỏ mùi hôi này. Vì vậy bạn nên bổ sung thêm cacbonhydrat (có trong trái cây, các loại ngũ cốc, bánh mì, mật ong, quả khô, rau cải, khoai tây, các loại khoai...) vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Hơi thở có mùi thịt ôi, có thể là viêm amidan

Tiến sĩ Katz cho biết khi amidan bị nhiễm khuẩn và viêm gây khó khăn cho các vi khuẩn kỵ khí ở mặt sau lưỡi thực hiện nhiệm vụ phá vỡ các chất hóa học như bình thường. Vi khuẩn mùi lưu huỳnh (sulfur bacteria) phát sinh từ sâu trong amidan, trong khi hệ miễn dịch của những người bị nhiễm bệnh không thể tiêu diệt nó.

Ông cho biết thêm, sulfuric làm cho hơi thở có mùi hôi khi bạn bị viêm amiđan hoặc sỏi amidan. Trong một số trường hợp hiếm, mùi này cũng có thể là dấu hiệu của bệnh xơ gan.

Giải pháp: Hầu hết trường hợp viêm amiđan đều có thể tự khỏi trong vòng một tuần mà không cần điều trị. Trong thời gian đó, hãy uống nhiều nước và cố gắng súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn nhẹ.

Hơi thở có mùi hôi như khi mới ngủ dậy, có thể bạn bị chứng khô miệng

Không miệng ai thơm như hoa cúc khi mới thức dậy. Nếu đánh răng bình thường không giảm được tình trạng này thì nguyên nhân cơ bản có thể là chứng khô miệng.

Tiến sĩ Katz cho biết một số người bị chứng khô miệng khi lượng nước miếng tiết ra không đủ như mức bình thường. Thiếu nước miếng có thể khiến vi khuẩn tích tụ, dẫn đến hôi miệng. Hậu quả của chứng hôi miệng có khả năng kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn, thường dẫn đến sâu răng và viêm nướu.

Giải pháp: Những người bị khô miệng thường gặp các triệu chứng khác như khát nước liên tục, môi nứt nẻ và nứt khóe miệng, đau họng, cảm giác bỏng rát ở lưỡi. Nếu bạn gặp những triệu chứng này, hãy đến gặp bác sĩ và đảm bảo rằng uống đủ nước.

Hơi thở có mùi tanh như cá, có thể là vấn đề về thận

Nitơ là thủ phạm chính gây ra mùi tanh trong hơi thở. Nếu hơi thở của bạn có mùi tanh như cá, rất có thể thận của bạn gặp vấn đề. Tiến sĩ Katz cho biết: "Nếu thận của bạn hoạt động không tốt như bình thường, nitơ sẽ tích tụ dần và gây mùi". Khi đó, hãy đi khám bác sĩ để làm một bài kiểm tra chức năng thận.

Hơi thở bốc mùi phân, có thể do nướu bị nhiễm trùng

Các mô bị thối rữa có thể gây ra mùi giống như phân do quá trình sản xuất các hóa chất của vi khuẩn kỵ khí. Tiến sĩ Katz cho biết nhiễm trùng nướu là loại nhiễm trùng con người thời hiện đại dễ mắc nhất. Mùi của phân trong hơi thở có thể do không xỉa răng bằng chỉ nha khoa hoặc do sự tắc nghẽn trong đường ruột.

Giải pháp: Hãy xỉa răng bằng chỉ nha khoa và đánh răng cẩn thận hai lần một ngày. Thường xuyên đi khám nha sĩ hoặc chuyên viên vệ sinh răng miệng để được tư vấn giải pháp điều trị nhiễm trùng nướu (nếu có).

Thanh Hiền