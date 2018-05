Gần 1.200 người Ấn Độ chết vì cúm A/H1N1

Dịch cúm H1N1 được ghi nhận tại 13 bang của Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phần lớn bệnh nhân trong độ tuổi 15-50 tuổi, chỉ có 4% là trẻ em, khoảng 20-70% trường hợp tử vong có bệnh mạn tính kèm theo. Phần lớn bệnh nhân đến viện điều trị muộn làm cho bệnh cảnh nặng thêm. Hiện các ca mắc mới và tử vong đã bắt đầu chững lại.

Chỉ trong vòng 3 tháng, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 22.000 ca mắc cúm H1N1 đại dịch, hơn 1.200 người tử vong. Ảnh: AP.

Năm 2009, đại dịch H1N1 bùng phát lần đầu tiên ở nước này có hơn 27.000 ca bệnh, trong đó 981 trường hợp tử vong. Năm 2010 cũng có hơn 20.600 bệnh nhân với hơn 1.700 người tử vong.

Hiện nay WHO coi virus H1N1 như một loại virus gây bệnh cúm mùa thông thường. Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do các chủng virus cúm A/H3N2, cúm A/H1N1, cúm B và cúm C. Bệnh có thể lây lan qua hắt hơi, ho khạc và tiếp xúc trực tiếp với các đồ vật bị nhiễm virus sau đó làm lây nhiễm qua đường mũi họng.

Theo ước tính của WHO, hàng năm có khoảng 5-10% người lớn và khoảng 20-30% trẻ bị nhiễm bệnh. Trong đó 3-5 triệu có diễn biến nặng, khoảng 250.000-500.000 người tử vong.

Tại Việt Nam, hàng năm ghi nhận khoảng 1,5 triệu đến 1,8 triệu trường hợp mắc hội chứng cúm và nguyên nhân chủ yếu do các chủng virus cúm H3N2, H1N1 và cúm B gây nên.

Bệnh cúm được ghi nhận quanh năm nhưng xuất hiện nhiều hơn vào mùa đông xuân. Để chủ động phòng chống bệnh, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối; giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng; tiêm văcxin cúm mùa để phòng bệnh. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

Phương Trang