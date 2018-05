Giải pháp cho bệnh táo bón mãn tính

Trả lời:

Bạn bị táo bón lâu nên đây là một triệu chứng mãn tính. Đối với nhân viên văn phòng thì nguyên nhân chính là do thói quen ăn uống và sinh hoạt. Bạn ăn không đủ chất xơ và uống ít nước, kết hợp với ít vận động sẽ sinh ra vấn đề táo bón. Cơ thể không được cung cấp đủ chất xơ, lại dung nạp nhiều đạm và uống ít nước, sẽ làm cho phân cứng, khô và khó đào thải ra ngoài.

Bên cạnh đó, phân khô và cứng thì mỗi lần đi cầu, bạn sẽ rặn nhiều hơn, khi rặn áp lực trong hậu môn tăng gấp 10 lần. Như vậy các búi trĩ sẽ dần to lên và to quá sẽ sa ra ngoài. Táo bón còn là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh lý về đại tràng do không đào thải được chất cặn bã ra ngoài. Đại tràng còn là nơi khu trú của rất nhiều vi khuẩn.

Trước hết, để giải quyết tình trạng táo bón, bạn cần:

- Thay đổi chế độ ăn uống: Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, giúp làm mềm phân. Bạn nên ăn nhiều chất xơ. Do có đặc tính hút nước, chất xơ trương nở và làm mềm khối phân, kích thích thành ruột, tăng nhu động ruột khiến việc đẩy phân ra ngoài dễ dàng hơn. Chất xơ có nhiều trong các loại rau, củ, quả, ngũ cốc... và các loại thảo dược từ thiên nhiên.

- Sử dụng thảo dược Ovata: Đây là vỏ lụa từ hạt của cây Plantago Ovata (Psyllium husk), đã được sử dụng hơn 3.000 năm trong y học. Hiện nay, Ovata được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là Mỹ (8.000 tấn mỗi năm), có tác dụng trong việc điều trị táo bón, trĩ do thiếu chất xơ và rối loạn tiêu hóa do uống bia. Thảo dược này có đến 70% chất xơ hòa tan và 30% chất nhầy, khi vào hệ thống tiêu hóa sẽ làm sinh sôi hệ vi khuẩn có lợi, trương nở, giữ nước, làm tăng thể tích và mềm phân, tạo nhuận trường khối kích thích nhu động ruột, giúp đẩy chất thải nhanh, sạch và dễ dàng.

Sử dụng Ovata trong khoảng 1-2 ngày, bạn sẽ cảm giác dễ chịu khi đi đại tiện, từ 3-4 ngày thì trị được bệnh táo bón và rối loạn tiêu hóa do uống bia. Thảo dược có thể giúp ngưng chảy máu do trĩ sau 5-7 ngày sử dụng.

- Kiêng thức ăn hoặc nước uống loại kích thích như rượu mạnh, trà, cà phê, tỏi, ớt...

- Điều chỉnh chế độ sinh hoạt: vận động thể lực (tập thể dục thể thao hoặc bất kỳ vận động nào khi có thể) đều đặn 45 phút đến một giờ mỗi ngày.

- Ngủ đủ giấc.

- Đại tiện kịp thời, không nên nhịn lâu.

- Sử dụng thuốc hỗ trợ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng bất kỳ một loại thuốc chữa táo bón nào kéo dài quá 8 - 10 ngày bởi chúng có nhiều tác dụng phụ, dùng lâu có thể gây biến chứng cho đường ruột, hại cho gan, thận và đặc biệt nó không giải quyết được gốc rễ của bệnh.

Bạn có thể kết hợp phương pháp ăn uống và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ để điều trị táo bón, đặc biệt cho bệnh nhân mắc táo bón mãn tính (mắc đi mắc lại nhiều lần). Người bệnh cần có chế độ ăn uống đảm bảo đủ nước và đủ chất xơ, tập luyện vận động hằng ngày. Việc kết hợp với sản phẩm hỗ trợ, giúp cải thiện hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, ổn định hệ tiêu hóa, bổ xung các chất xơ tự nhiên - inulin.

Bác sĩ Hồ Lê Ái Xuân

Trung tâm Tầm soát Sức khỏe HCS