Giữ sức khỏe như thế nào trong mùa bão lũ

Bão lũ gây thiệt hại về người, của, cuộc sống trì trệ và những nguy cơ sức khỏe. Các bệnh do muỗi gây ra như sốt xuất huyết, sốt rét có nguy cơ bùng phát do nước mưa và nước lũ đọng lại. Ngoài ra, các bệnh khác như vàng da, dịch tả, tiêu chảy... do tiêu thụ nước và thực phẩm bị nhiễm bẩn đe dọa sức khỏe người dân vùng lũ.

Nếu bạn ở trong vùng rốn lũ, hãy lưu ý phòng tránh nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và bệnh ngoài da, dị ứng, viêm kết mạc, viêm tai... Trang bị găng tay và ủng giúp bạn tránh nhiễm nước lũ bị ô nhiễm. Giữ tay chân khô ráo sẽ giảm nguy cơ phát ban và sốt.

Rửa tay sạch sau mỗi lần nấu nướng, ăn uống và tiếp xúc với nước lũ.

Điều cần làm khi ở trong vùng rốn lũ

- Nếu bị ướt trong nước lũ, bạn cần tắm nước sạch và mặc quần áo khô. Có thể tắm bằng xà phòng diệt khuẩn để làm sạch cơ thể, tránh nguy cơ nhiễm virus.

- Luôn chuẩn bị hộp cứu thương với những loại thuốc cơ bản như đau bụng, sốt, thuốc sát trùng.

- Nếu có vết thương hở như vết cắt, đứt tay, trầy xước... cần hết sức cẩn trọng. Nên sát trùng kỹ và băng bó để tránh nhiễm trùng.

- Thực phẩm và nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Có thể mua thêm viên lọc nước để tách cặn và bảo đảm nguồn nước uống sạch.

Cần làm khi về nhà trong lũ lụt

- Cẩn thận với các thiết bị điện, cầu dao và dây điện. Đảm bảo các thiết bị điện được tắt hoặc ngắt kết nối và không tiếp xúc với nước. Điều này nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị điện giật. Càng nên cẩn trọng nếu nhà có trẻ em.

- Đảm bảo không có rò rỉ khí gas. Trong trường hợp rò rỉ gas, mở cửa cũng như cửa sổ và giữ cửa mở cho đến khi không còn cảm thấy mùi gas.

- Đừng để bụi bẩn và nấm mốc từ bên ngoài khi bạn vào nhà, hạn chế tiếp xúc với nước thải, rác thải... giảm nguy cơ bị bệnh và nhiễm trùng.

Cách duy trì vệ sinh trong thời gian lũ lụt

Uống nước được khử trùng bằng cách đun sôi để nguội.

Rửa tay đúng cách bằng xà phòng bất cứ khi nào bạn:

- Trở về từ bên ngoài.

- Nấu ăn.

- Ăn uống hoặc cho bất cứ ai ăn.

- Tham gia vào bất kỳ hoạt động dọn lụt nào.

- Dính nước lụt hoặc bất cứ thứ gì bị ô nhiễm.

Khánh Ly