Hít khói bụi nhiều dễ rối loạn nhịp tim

Thủ phạm gây ung thư là ô nhiễm không khí

Đây là kết quả vừa được một nhóm nghiên cứu của Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London (Anh) công bố trên tập san Heart.

Ô nhiễm không khí ngắn hạn liên quan tới chứng loạn nhịp tim và hình thành cục máu đông trong phổi. Ảnh: theguardian.

Sau khi phân tích dữ liệu tại Anh và xứ Wales từ năm 2003 tới 2009, nhóm nghiên cứu tìm kiếm mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí ngắn hạn với các vấn đề sức khỏe tim mạch. Theo đó, ô nhiễm không khí ngắn hạn liên quan tới chứng loạn nhịp tim (hay nhịp tim bất thường) và cục máu đông trong phổi. Ảnh hưởng rõ ràng nhất được tìm thấy ở những người trên 75 tuổi và phụ nữ.

Tiến sĩ Ali Milojevic, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, công trình đã phát hiện một số bằng chứng về tác động của không khí ô nhiễm tới chứng loạn nhịp tim. Tuy vậy, không có bằng chứng rõ ràng về ảnh hưởng của nó tới nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Trước đây đã có nhiều nghiên cứu cho thấy ô nhiễm không khí có thể khiến bệnh tim và các vấn đề tuần hoàn trầm trọng hơn ở những người dễ tổn thương. Phát hiện mới này một lần nữa củng cố thêm bằng chứng trên, nhưng nó đi xa hơn ở chỗ chứng minh sự liên quan giữa nguy cơ hình thành cục máu đông trong phổi và loạn nhịp tim với ô nhiễm không khí.

Các chuyên gia khuyến nghị vẫn cần những nghiên cứu chi tiết hơn về vấn đề này, đặc biệt trong xác định các hạt gây ô nhiễm tác động như thế nào tới hệ tim mạch.

7 triệu là số người tử vong năm 2012 do ô nhiễm không khí theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Cũng theo báo cáo mà WHO đưa ra, ô nhiễm không khí liên quan tới những vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch, hô hấp và thậm chí cả ung thư.

Khánh Hà (Theo BBC)