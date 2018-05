Khám, tư vấn miễn phí bệnh trĩ

Phòng trị bệnh trĩ cho bà bầu / Biến chứng khó lường khi tự điều trị trĩ

Trĩ là một khối bao gồm các mạch máu và các tổ chức sợi của cơ trơn vùng hậu môn - trực tràng sa vào lòng ống hậu môn. Ống hậu môn là đoạn khoảng 4 cm cuối cùng của ống tiêu hóa, thông qua đó phân đi từ trực tràng ra ngoài cơ thể.

Đây là bệnh khá phổ biến, ước tính 50% dân số thế giới bị bệnh trĩ ở độ tuổi 50. Thống kê cho thấy 10 triệu người ở Mỹ than phiền về bệnh. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh trĩ khoảng 35%. Tuổi thường gặp nhất là 45-65, nam thường gặp hơn nữ.

Phẫu thuật bệnh trĩ. Ảnh: NT

Triệu chứng của bệnh trĩ:

- Bệnh nhân đi tiêu ra máu được xem là triệu chứng sớm nhất. Có thể máu ra theo phân, dính vào giấy vệ sinh, hoặc nhỏ giọt, phun thành vòi xuống bồn cầu. Máu chảy từ búi trĩ có thể tự cầm hoặc chảy rất nhiều khiến bệnh nhân phải cấp cứu.

- Trĩ sa cũng là triệu chứng khiến bệnh nhân đến khám bác sĩ. Khối trĩ sa ra ngoài hậu môn, có lúc khối trĩ tự tụt vào hậu môn, có lúc bệnh nhân phải dùng tay đẩy vào, có lúc búi trĩ sa và nằm ngoài hậu môn không đẩy vào được.

- Các triệu chứng khác như đau hậu môn ít hoặc nhiều do búi trĩ bị tắc mạch, do búi trĩ có cục máu đông ở phía trong, hoặc búi trĩ bị phù nề, sưng to, rất đau do búi trĩ bị sa nghẹt. Hoặc chảy dịch nhầy quanh hậu môn gây ngứa do trĩ sa nặng.

Những yếu tố thuận lợi dẫn đến bệnh trĩ:

- Táo bón kinh niên, tiêu chảy. Táo bón làm bệnh nhân đi cầu phải rặn, gắng sức làm áp lực hậu môn tăng lên, quá trình này lặp đi lặp lại làm cho các đám rối tĩnh mạch trĩ to lên và sa ra ngoài hậu môn. Tiêu chảy thường xuyên cũng làm cho các đám rối tĩnh mạch trĩ to lên và sa ra ngoài hậu môn.

- Tăng áp lực ổ bụng. Những bệnh nhân ho nhiều, những người làm việc khuân vác nặng như bốc vác, gánh hàng nặng, các vận động viên thể thao như cử tạ, quần vợt...; những người làm công việc đứng lâu, ngồi lâu như: thư ký, kế toán, lái xe, giáo viên, nhân viên bán hàng… Những yếu tố này sẽ gây tăng áp lực ổ bụng, làm cho các đám rối tĩnh mạch trĩ to lên và sa ra ngoài hậu môn. Phụ nữ mang thai có thể bị bệnh trĩ trong 6 tháng cuối của thai kỳ; điều này là do áp lực gia tăng trên các mạch máu ở vùng xương chậu.

- Thừa cân cũng có thể dẫn đến bệnh trĩ.

- Bướu vùng hậu môn, trực tràng như: ung thư tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, ung thư trực tràng làm cản trở hồi lưu tĩnh mạch làm cho đám rối tĩnh mạch trĩ to lên và sa ra ngoài hậu môn.

Lê Phương