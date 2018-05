Kháng sinh clarithromycin nguy hiểm với người bệnh tim mạch

Hướng mới điều trị bệnh lý tim mạch nguy hiểm / Phụ nữ sinh nhiều con dễ mắc bệnh tim

Một nhóm nhà nghiên cứu Đan Mạch đã đánh giá nguy cơ tử vong bệnh nhân tim mạch liên quan đến việc dùng kháng sinh clarithromycin so với penicillin V.

Nghiên cứu được thực hiện trên 5 triệu người ở Đan Mạch dùng kháng sinh trong độ tuổi 40-74 từ năm 1997 đến 2011. Tổng cộng có 285 trường hợp tử vong do bệnh tim mạch. Trong đó nhóm người từng sử dụng kháng sinh clarithromycin có liên quan đến nguy cơ tử vong do tim mạch cao hơn 76% so với người dùng kháng sinh khác như penicillin V.

Thuốc kháng sinh clarithromycin được cho là có liên quan đến nguy cơ tử vong ở bệnh nhân tim mạch. Ảnh: UK News.

Mỗi năm có hàng triệu người được kê đơn clarithromycin để điều trị nhiễm trùng như viêm phổi, viêm phế quản và nhiễm trùng tai, viêm xoang, da... Nó cũng được sử dụng để điều trị một số loại viêm loét dạ dày. Kháng sinh này kéo dài thời gian hoạt động điện của cơ tim - được gọi là khoảng QT. Do đó được cho là làm tăng nguy cơ các vấn đề về nhịp tim, có khả năng gây tử vong.

Uớc tính có khoảng 37 người tử vong do tim mạch trên một triệu người dùng clarithromycin trong nghiên cứu này. Tiến sĩ Mike Knapton, Giám đốc y tế tại Quỹ Tim mạch Anh khuyến cáo, tỷ lệ này khá nhỏ nhưng nhân viên y tế nên thận trọng khi kê toa clarithromycin cho bệnh nhân tim mạch.

Lê Phương (Theo UK News)