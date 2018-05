Khó chịu, buồn nôn sau khi ăn

Nguy cơ ung thư từ chứng trào ngược dạ dày thực quản / Bệnh dạ dày thường xuyên tái phát

Cảm giác thường kéo dài 30 phút đến một giờ, kèm theo đó là cảm giác hơi buồn nôn. Tôi là nam, 23 tuổi. Xin hỏi bác sĩ tôi đang gặp phải vấn đề gì, có phải bệnh trào ngược axit không? Cách điều trị và phòng tránh như thế nào? (Trung)

Trả lời

Chào bạn,

Trào ngược là một bệnh/hội chứng được chẩn đoán chủ yếu qua lời khai của bệnh nhân. Chỉ một số ít bệnh nhân có bằng chứng y khoa điển hình qua nội soi hay chụp thực quản. Vì thế, các thông tin khi hỏi bệnh càng điển hình thì khả năng bị trào ngược càng lớn. Nếu các triệu chứng ghi nhận chỉ hạn chế hay không rõ ràng thì độ chính xác của chẩn đoán sẽ giảm đáng kể.

Trong trường hợp của bạn, chúng tôi nhận thấy vị trí và tính chất cơn đau không điển hình cho trào ngược mà rất có thể chỉ là một đợt viêm dạ dày cấp. Trào ngược trong trường hợp này chưa được loại trừ mà chỉ coi là chẩn đoán để phân biệt.

Trên thực tế, các bệnh lý đường tiêu hóa trên thường có biểu hiện bên ngoài gần giống nhau như đau bụng, ói, ợ, đầy hơi... nên việc phân biệt chính xác 100% qua khai bệnh là điều không thể làm được. Tuy vậy, khi tiếp cận để giải quyết vấn đề, thời gian bệnh có ý nghĩa khá quan trọng. Nói một cách đơn giản, nếu bệnh lần đầu và mới, phần nhiều nguyên nhân là nhẹ và thoáng qua (ví dụ do thức ăn, do thuốc, do virus..) và việc điều trị theo kinh nghiệm được chấp nhận rộng rãi. Thông thường bệnh nhân có thể giảm đau bằng các loại thuốc băng niêm mạc - kháng acid như Phosphalugel, Pepsan, Maalox...

Để giảm bớt lượng acid (thường là nguyên nhân gây đau trong đa số trường hợp), các bác sĩ sẽ cho một loại thuốc làm giảm tiết acid, phổ biến nhất là nhóm ức chế bơm proton như omeprazol hay lanzoprazol... Nếu điều trị không có kết quả hoặc diễn tiến kéo dài hoặc tái phát nhanh, bệnh thường có một nguyên nhân sâu xa hơn cần được khảo sát bằng các phương tiện cận lâm sàng.

Tóm lại, bạn có thể uống các loại thuốc trên trong thời gian 3-5 ngày. Các thuốc trên đều được xếp vào nhóm không cần toa bác sĩ nhưng bạn cần chú ý theo hướng dẫn về cách dùng của dược sĩ ở nhà thuốc. Nếu bệnh không giảm sau vài ngày, bạn cần đi khám bác sĩ để được đánh giá chính xác hơn.

Chúc bạn mau khỏe.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Quang

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin