Kỹ năng an toàn để sống sót khi ôtô bị tai nạn giao thông

“Nằm co người, ôm tay vào gối”, câu nói và hành động trong tích tắc của anh Nguyễn Bảo Sơn đã cứu được bản thân và gia đình trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở Lào Cai tối 1/9.

Anh Sơn và gia đình là những người may mắn sống sót trong tai nạn làm 12 người chết. Anh cho biết, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cùng mẹ vợ và em vợ đến du lịch Sa Pa. Khi xe mất kiểm soát, vừa nghe phía đầu xe có tiếng hô mất thắng, với kinh nghiệm cầm lái, anh Sơn chỉ kịp hét lớn: “Nằm co người, ôm tay vào gối”. Câu nói và hành động theo bản năng sinh tồn ấy đã giúp vợ chồng anh giữ được tính mạng.

Những hành khách đang được đưa ra khỏi ôtô trong một vụ tai nạn. Ảnh: bizlive.

Theo anh Hữu Duy, một chuyên gia về an toàn đang làm việc tại TP HCM, Việt Nam thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn ôtô khách làm nhiều người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do va chạm hoặc người điều khiển mất kiểm soát. Để sống sót trong những trường hợp này phụ thuộc vào nhiều yếu tố may mắn. Song anh Duy cho rằng, việc chuẩn bị tâm lý trước, không chủ quan, đồng thời trang bị những kỹ năng sinh tồn trong tình huống khẩn cấp cũng giúp hạn chế phần nào thương vong.

"Khi đi xe, cần lựa chọn loại phương tiện chất lượng và luôn thắt dây an toàn dù là xe ghế ngồi hay giường nằm. Không nên để vật dụng nặng hay thủy tinh, vật nhọn ở xung quanh bởi chúng có thể là nguyên nhân gây ra chấn thương nghiêm trọng khi phanh gấp hoặc va chạm", anh nói.

Người ngồi trên ghế ôtô cần phải có tư thế phù hợp, không nên ngả ghế về phía sau quá nhiều. Trong trường hợp khẩn cấp nghe thông báo xe bị mất kiểm soát, hãy chọn vị trí tránh xa thanh chắn và các vật cứng có thể gây tổn thương nếu bị va đập. Như thế sẽ giúp tránh được những chấn thương không đáng có. "Đối với ghế tài xế, nên trang bị gối tựa đầu được đặt đúng vị trí giữa đỉnh tai và đỉnh đầu sẽ giúp hạn chế tổn thương ở vùng cổ, vai, gáy", anh Duy cho biết thêm.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Nhân, Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, nhìn nhận những vụ tai nạn xe rơi xuống vực sâu như ở Sa Pa vừa qua đều để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người chết và bị thương. Một số nạn nhân may mắn thoát chết hoặc nhờ vào kỹ năng thoát hiểm mà bảo toàn được tính mạng của mình.

Theo bác sĩ Nhân, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất để hạn chế thương vong cho hành khách ngồi trên ôtô khi xảy ra va chạm là gắn chặt mình vào ghế, ở tư thế cuộn tròn, cúi đầu càng thấp càng tốt, dùng tay ôm đầu để tạo thành "một khối chặt".

Nếu có thể, hãy dùng những vật dụng mềm có sẵn trên xe như chăn, gối, quần áo để quấn quanh vùng cổ và đầu. Như thế, khi xảy ra va chạm, khả năng sống sót rất cao. Sau đó hãy tìm cách thoát khỏi hiện trường càng xa càng tốt để tránh trường hợp phương tiện bốc cháy hoặc nổ. Nếu bị thương, có thể gọi số điện thoại cấp cứu y tế 115 để nhờ hướng dẫn cách sơ cứu tại chỗ.

Theo đánh giá của bác sĩ Nhân qua những lần cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông, những người ngồi trên xe thắt dây an toàn đúng cách thì tỷ lệ thương vong giảm đi rất nhiều. "Dây an toàn được thiết kế đặc biệt giúp tài xế cũng như hành khách đảm bảo nguyên tắc an toàn đầu tiên là 'gắn chặt mình vào ghế' dễ dàng và đúng chuẩn nhất", ông Nhân nói.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, hiện nay nhiều người đi ôtô thường có tâm lý chủ quan, ngay cả tài xế cũng quên thắt dây an toàn hoặc chỉ cài một cách qua loa chiếu lệ. Do đó khi xảy ra tai nạn, dây an toàn không phát huy hết tác dụng bảo vệ của nó.

Thi Trân