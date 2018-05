Làm đủ mọi cách vẫn hôi miệng

10 lời khuyên thoát khỏi chứng hôi miệng / Hơi thở nặng mùi dù vệ sinh răng miệng kỹ

Ai chỉ đâu thì làm theo nhưng vẫn không hết chứng hôi miệng. Em thấy rất ngại và không đủ tự tin mỗi khi nói chuyện với ai đó. Rất mong bác sĩ có cách nào trị được chứng hôi miệng này. Em xin cảm ơn. (Mai)

Trả lời:

Chào em!

Hôi miệng có thể do nguyên nhân tại chỗ trong miệng và ngoài miệng, hoặc do bệnh toàn thân. Nếu nguyên nhân là do tại chỗ trong miệng thì do thức ăn đọng, mắc trong răng; hay do nhiễm trùng nha chu, sâu răng, viêm nướu hoại tử cấp tính và nhiễm trùng niêm mạc.

Nguyên nhân ngoài miệng như do hút thuốc, uống rượu… Ngoài ra, hôi miệng còn xuất phát từ bệnh hệ thống bao gồm tiểu đường, bệnh phổi, phế quản, khiếm khuyết về chuyển hóa, viêm xoang, viêm amygdale…

Như vậy có rất nhiều nguyên nhân gây hôi miệng, vì thế để biết bị hôi miệng do nguyên nhân từ đâu, cách tốt nhất là bạn đến các bác sĩ nha khoa khám, từ đó sẽ có hướng điều trị hiệu quả.

Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo

Trưởng khoa Răng Hàm Mặt BV Hoàn Mỹ SG