Làm gì khi bé bị táo bón?

Cháu ít ăn hoa quả. Tuy nhiên, thường thì 2-3 ngày cháu mới đi đại tiện một lần. Lần nào đi cũng kêu đau, phân hơi cứng. Em kiểm tra thì hậu môn không bị rách.

Có một đợt em massage bụng cho cháu thì ngày nào cháu cũng đi nhưng bây giờ thì không được như thế nữa. Xin bác sĩ cho lời khuyên để có thể cải thiện tình trạng của cháu? (Cao Hong Hue)

Trả lời:

Về cân nặng và chiều cao con bạn phát triển rất tốt, như vậy tình trạng táo bón không ảnh hưởng gì đến tình trạng dinh dưỡng của cháu. Nhưng cứ để tình trạng táo bón kéo dài thì sẽ không tốt cho sức khoẻ sau này của trẻ. Cháu có thể bị giãn đại tràng, có thể bị sa trực tràng nếu phải rặn nhiều. Khi đã bị giãn đại tràng dẫn đến phình to đại tràng, cháu sẽ bị táo bón cho đến khi đã trưởng thành.

Nguyên nhân gây táo bón 90% là do cơ năng (không do tổn thương thực thể đường tiêu hoá) mà nguyên nhân chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng: uống ít nước, ăn ít chất xơ, nhiều chất đạm.

Vì vậy, trước hết bạn cần cho trẻ uống đủ nước: 100ml/kg/ngày (bao gồm cả sữa), ăn nhiều loại rau: mồng tơi, khoai lang, dền, ăn các loại quả: chuối tiêu, đu đủ, thanh long, cam, bưởi. Khi nấu cháo nên cho thêm 1 củ khoai lang, không ăn cà rốt, nước ổi, nước táo. Chất đạm ăn vừa đủ: 100-120g thịt (cá, tôm )/ngày, 150g rau, 200g quả chín. Ngoài ra, nên tăng cường cho bé ăn sữa chua: 200-300ml/ngày, nên đổi sữa công thức bé đang uống sang sữa có bổ sung chất xơ và vi khuẩn có lợi.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hải

Viện Dinh dưỡng quốc gia

