Làm sao để bé đi cầu mỗi ngày?

Trả lời:

Tình trạng bé 2 -3 ngày mới đi đại tiện, khi đi lại kêu đau là do phân khô và cứng cọ vào hậu môn gây đau, thậm chí còn chảy máu gọi là táo bón. Nguyên nhân chủ yếu là do cháu uống ít nước, không chịu ăn rau quả, ăn quá nhiều chất đạm. Ngoài ra, còn có thể do cháu hay phải dùng thuốc kháng sinh, thuốc uống có sắt, thuốc ho có codein.

Trước hết, bạn nên cho cháu uống nhiều nước: 1,5l/ngày (gồm cả sữa), ăn các loại rau có tính chất nhuận tràng: mồng tơi, khoai lang, rau dền, ăn các loại quả chín: đu đủ, chuối tiêu, cam, bưởi, thanh long... Đồng thời, duy trì ăn 2-3 hộp sữa chua /ngày, ăn chất đạm vừa phải.

Nếu tình trạng táo không được cải thiện có thể cho dùng thuốc nhuận tràng, bổ sung chất xơ hoà tan, uống men vi sinh theo hướng dẫn của bác sĩ.