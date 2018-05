Lộ tuyến cổ tử cung, muốn có con sớm

Lưu ý trong điều trị lộ tuyến cổ tử cung / Đốt điện chữa lộ tuyến có bị vô sinh?

Trong quá trình uống thuốc điều trị em có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường để mang thai được không? Nếu như đi đốt điện thì chữa rất lâu và cũng gây chậm mang thai do có sẹo ở cổ tử cung. Vậy trường hợp của em có cách nào để có thể nhanh mang thai không ạ? Em cảm ơn các sĩ. (Mai Nguyen)

Ảnh minh họa: netlife

Trả lời

Lộ tuyến (hay lộn tuyến) là các tổn thương ở cổ tử cung do các tế bào tuyến nằm trong ống cổ tử cung phát triển ra ngoài, xâm lấn mặt ngoài của cổ tử cung. Do các tế bào tuyến lộ ra ngoài vẫn tiết dịch như khi ở trong cổ tử cung nên bệnh nhân thường có hiện tượng tăng tiết dịch trong âm đạo, dễ dẫn đến viêm nhiễm, khi đó gọi là viêm lộ tuyến.

Nguyên nhân gây lộ tuyến chưa được biết rõ, nhưng bệnh thường gặp hơn ở những phụ nữ đã sinh nở, trong thời kỳ buồng trứng còn hoạt động mạnh. Vì thế, ở người đã mãn kinh, lộ tuyến thường không tồn tại nữa. Đôi khi bệnh cũng xuất hiện ở trẻ em (bẩm sinh).

Bản thân lộ tuyến là một tổn thương lành tính. Nhưng trong quá trình chúng xâm lấn ra, các tế bào lát bên ngoài cổ tử cung sẽ phản ứng tăng sinh nhằm đẩy lùi sự xâm lấn, có khi làm xuất hiện những tổn thương bị nghi ngờ là có thể dẫn đến ung thư.

Nếu lộ tuyến kèm theo viêm nhiễm thì phải dùng thuốc điều trị chống viêm. Tuy vậy, thuốc chống viêm không chữa khỏi lộ tuyến mà chỉ chữa tình trạng viêm. Muốn chữa hết lộ tuyến thì phải dùng các biện pháp diệt tuyến, nghĩa là phải đốt chúng bằng điện, lazer, áp lạnh hay bằng hóa chất. Việc đốt tuyến cũng chỉ được thực hiện sau khi đã chữa khỏi viêm. Trước khi đốt phải soi cổ tử cung hoặc làm phiến đồ âm đạo để phát hiện những bất thường của tế bào cổ tử cung.

Khi đốt diệt tuyến ở cổ tử cung, nếu đốt quá sâu, cổ tử cung sẽ có sẹo xơ cứng, lỗ cổ tử cung bị chít hẹp, gây ứ đọng máu kinh, đau và có thể cản trở sự thụ thai. Đến khi chuyển dạ đẻ, sẹo xơ cứng ở cổ tử cung sau đốt có thể làm tử cung khó mở để đẩy thai ra ngoài...

Viêm cổ tử cung, nhất là viêm lộ tuyến không điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng việc mang thai do thay đổi môi trường kiềm của dịch âm đạo; đôi khi là nguyên nhân gây vô sinh. Nếu có thai sẽ có thể gây sảy, sinh non và khó khăn khi chuyển dạ. Do vậy, em nên đến bác sĩ chuyên khoa điều trị ổn định rồi mới để có thai vì sử dụng bất kỳ thuốc nào đều không tốt cho thai, ngoại trừ thuốc bổ.

Chúc em mau khỏi bệnh!

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Song Hà

Khoa Phụ Sản Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin