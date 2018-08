Lợi ích của vitamin với cơ thể người

Vitamin C được biết đến với vai trò chống bệnh Scurvy (một bệnh đường máu mắc phải do thiếu vitamin C trong khẩu phần ăn hàng ngày). Bệnh Scurvy ảnh hưởng đến rất nhiều bệnh nhân Ai Cập, La Mã và Thành Rome cổ đại. Bệnh này gắn liền với lịch sử thế giới vì tỷ lệ cung cấp vitamin C không đầy đủ trong những chiến dịch quân sự và các cuộc hành trình trên biển dài ngày. Nhiều giai đoạn lịch sử bệnh Scurvy lan tràn rộng khắp như một bệnh dịch. Vitamin C có nhiều trong các loại rau quả tươi như nước cam, chanh, quít, và có hàm lượng cao trong rau xanh, đặc biệt là bông cải xanh, tiêu, khoai tây, cải brussel, rau cải, cà chua, cải xoong, cam, quýt, chanh, bưởi… Cơ thể người không thể tự sản xuất vitamin C vì thế sẽ dễ thiếu sinh bệnh. Các triệu chứng kinh điển của bệnh này gồm: chảy máu nướu răng, chậm lành vết thương, các vết thâm tím rộng trên da (mảng xuất huyết dưới da, dân gian thường gọi là “vết ma cắn”).

Vitamin nhóm B: tạo năng lượng và hỗ trợ sản sinh tế bào máu. Một số vitamin nhóm B: Vitamin B1 có tác dụng đồng hóa đường, giúp ngon miệng và tạo ra năng lượng, tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và tim mạch. Vitamin này có trong các loại thịt, đặc biệt là thịt lợn, bột mỳ trắng và nhiều loại ngũ cốc. Vitamin B2 cân bằng dinh dưỡng, nuôi dưỡng làn da và tác động tới khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt. Có thể tìm thấy vitamin B2 trong gạo, nấm, rau xanh, trứng và gan. Vitamin B6 tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình tổng hợp hormone và hồng cầu. Vitamin B6 được tìm thấy trong thịt bò, thịt gia cầm và cá. Vitamin B12 rất cần thiết trong việc duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh, tạo ra DNA, sinh ra hồng cầu và các vật liệu di truyền trong tế bào. Chất này có nhiều trong cá hồi và thịt.

Vitamin D rất cần thiết để tránh dáng đứng vòng kiềng do bệnh còi xương gây ra. Vitamin D (cholecalciferol) là chất giúp duy trì lượng can-xi trong máu và xương. Mức độ tập trung can-xi phải ở mức vừa đủ để hệ thần kinh có thể hoạt động hiệu quả. Xương cần can-xi để hình thành các tinh thể và phát triển chắc khỏe.

Giống như vitamin D, vitamin A hoạt động như một hormone tác động lên gen để tạo ra một số protein. Tuy nhiên, một dạng khác của vitamin A, retinal (một dẫn xuất từ vitamin A tạo thành sắc tố trong mắt), có tác động trực tiếp hơn đối với cơ thể. Chất này giúp con người có thể nhìn được trong bóng tối.

Vitamin A từ thức ăn chuyển hóa thành retinal, một thành phần có trong cấu tạo mắt ở vị trí các tế bào hình que và hình chóp phát hiện ánh sáng và gửi các tín hiệu hình ảnh về não.

Văn Hữu