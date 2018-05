Lợi ích sức khỏe của dưa chuột

Mẹo vặt để giảm 100 calo mỗi ngày / Những mẹo vặt để nấu khoai tây ngon

Các nhà khoa học đã tính toán 100g dưa chuột chỉ có 16Kcal và rất thích hợp cho một bữa ăn nhẹ. Nó còn chứa nhiều vitamin như B1, A, C, B6, K, D, canxi, magie, kali... Những lợi ích mà thực phẩm này mang lại gồm:

1.Thanh lọc cơ thể

Dưa chuột chứa 96% là nước. Nó còn có nhiều chất dinh dưỡng, do vậy tốt hơn một ly nước tinh khiết rất nhiều. Dưa chuột có thể bổ sung nước cho cơ thể, cũng như loại bỏ độc tố trong cơ thể ra ngoài.

2. Chống ung thư

Dưa chuột có chứa lariciresinol, pinoresinol và secoisolariciresinol - 3 lignan có tác dụng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư vú, buồng trứng, tử cung và tuyến tiền liệt.

3. Kiểm soát huyết áp

Trong dưa chuột có chứa các khoáng chất quan trọng như magie, kali và chất xơ, do đó kiểm soát được huyết áp cho cả người huyết áp thấp và cao. Mỗi ngày uống một cốc nước ép dưa chuột, nó hiệu quả mà không cần thêm một loại thuốc nào.

4. Giúp răng và nướu khỏe mạnh

Các loại viêm nhiễm ở răng và nướu có thể điều trị dễ dàng bằng dưa chuột nhờ chất xơ dồi dào của nó. Thêm vào đó, chất phytochemcial có trong dưa chuột còn giết chết các vi khuẩn gây hôi miệng. Bạn hãy thử ngậm một lát dưa chuột trong 1 phút, hiệu quả rất rõ rệt.

5. Tăng cường tiêu hóa

Bất cứ triệu chứng nào của tiêu hóa như ợ nóng, đau dạ dày, viêm loét dạ dày đều được điều trị hiệu quả với dưa chuột bằng cách bổ sung nó thật nhiều trong bữa ăn hằng ngày. Ăn dưa chuột hằng ngày còn giúp chữa chứng táo bón.

6. Chống tiểu đường, sỏi thận

Dưa chuột khi ép thành nước có chứa một loại hoóc môn đặc biệt có lợi cho tuyến tụy sản xuất isulin - hoóc môn hấp thụ glucose. Do vậy giảm được nguy cơ bệnh tiểu đường, sỏi thận.

7. Giảm viêm đau khớp

Đặc tính kháng viêm của dưa chuột tốt cho bệnh nhân viêm khớp và gút. Các chuyên gia thường khuyên nên trộn hỗn hợp dưa chuột và cà rốt bôi lên vết đau, có tác dụng giảm đau đớn bằng cách giảm nồng độ axit uric.

8. Tốt cho tim mạch

Chất kali trong dưa chuột có tác dụng tốt đối với người bị bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Do giàu kali, ít natri nên dưa chuột kích thích sự lưu thông nước trong cơ thể, bù đắp lượng khoáng. Hợp chất seterol trong dưa chuột được biết đến có thể giảm bớt nồng độ cholesterol, do đó tăng sức khỏe tim mạch. Nó cũng làm giảm mức độ homocysteine, do vậy mà giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

9. Đau đầu

Khi bị đau đầu, hãy ăn vài lát dưa chuột trước khi ngủ, chắc chắn sẽ làm bạn dễ chịu.

10. Vẻ đẹp

Dưa chuột có tác dụng ngăn ngừa lão hóa. Nguyên nhân do nó chứa những chất chống oxy hóa như magan, beta carotene và vitamin C, giúp săn chắc da. Nó cũng loại bỏ bọng mắt, chữa vết bỏng da ánh nắng mặt trời. Ngoài ra silic và lưu huỳnh trong dưa chuột giúp kích thích tăng trưởng tóc.

