Lưu ý cho người viêm gan siêu vi B

Theo Lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký hội dược liệu TP HCM, viêm gan là bệnh gây tổn hại cho nhu mô gan, làm suy giảm các chứa năng quan trọng của gan đối với cơ thể.

Lạm dụng rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh gan. Ảnh: cshd

Viêm gan có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau

- Do nhiễm trùng

- Do nhiễm ký sinh trùng

- Do lạm dụng rượu

- Do nhiễm các chất độc. ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thuốc

- Do một số bệnh tự miễn

- Do nhiễm siêu vi trùng, tức virus, như các loại siêu vi A, B, C... Trong các loại này, siêu vi B và C được coi là nguy hiểm nhất, đường lây phức tạp, khó kiểm soát (lây qua đường truyền máu, tình dục, mẹ truyền cho con khi sinh), có khả năng dẫn tới viêm gan mạn, xơ gan hoặc ung thư gan.

"Hiện nay, bệnh viêm gan siêu vi B có khả năng lan truyền bệnh rất cao. Theo thống kê, tỷ lệ nhiễm siêu vi B trong dân số Việt Nam lên tới 15-20%, có nơi tới 25%", lương y nhấn mạnh.

Viêm gan siêu vi B được chẩn đoán xác định theo y học hiện đại với các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng.

Triệu chứng lâm sàng

- Cấp tính:

Sốt, người mệt mỏi, vàng da, kèm thêm một vài triệu chứng như: đau vùng hạ sườn phải, chán ăn, chướng bụng, nôn ói… Nếu không có biến chứng, bệnh sẽ thuyên giảm và khỏi sau 2-3 tuần.

- Mạn tính:

Bệnh nhân chỉ cảm thấy mệt mỏi và chậm tiêu thoáng qua khi bệnh ở thể tiềm ẩn.

Nếu bệnh ở thể hoạt động thì thường xuyên bị mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, thỉnh thoảng có sốt. Bệnh kéo dài có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư.

Xét nghiệm huyết thanh

Thường dựa vào các kết quả chủ yếu như:

- Men gan tăng (ALT > 56 UI, AST > 40 UI).

- Kháng nguyên bề mặt của siêu vi B (HBsAg) dương tính, hoặc kháng nguyên thân của siêu vi B (HBeAg) dương tính.

Nếu muốn đánh giá mức độ viêm gan thì cần thêm một số kết quả xét nghiệm khác.

Theo Đông y, viêm gan siêu vi B được coi là một bệnh của gan với các trạng chứng vàng da, vàng mắt (hoàng đản), hiếp thống (đau vùng hạ sườn)… Nguyên nhân do nhiễm ngoại tà (tức nhiễm siêu vi trùng). Bệnh được chia làm 2 thể:

- Dương hoàng tức viêm gan siêu vi B cấp tính. Trong trường hợp này, cách chữa chủ yếu là dùng phương pháp thanh nhiệt, giải độc, trừ thấp, lợi tiểu.

- Âm hoàng tức viêm gan siêu vi B mạn tính. Trong trường hợp này, cách chữa chủ yếu là dùng phương pháp bổ tỳ vị, giải độc, trừ thấp, tăng cường chức năng hoạt động của gan.

Người bị viêm gan B cần lưu ý một số điểm

- Ăn uống đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng, không nên quá kiêng cữ, để duy trì tình trạng sức khỏe, giúp phục hồi tốt chức năng gan. Cần tránh các loại sau: rượu, thuốc lá, các chất phụ gia độc hại, phẩm màu tổng hợp, các chất bảo quản thực phẩm.

- Không dùng các thức ăn nướng cháy, các loại chiên xào nhiều dầu mỡ, các nội tạng động vật.

- Cần thận trọng khi sử dụng các loại hóa dược. Tốt nhất nên tuân thủ chỉ định của thầy thuốc mỗi khi uống một loại hóa dược nào đó.

- Không làm việc lao động tay chân hoặc lao động trí óc quá sức. Tăng cường việc nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, luôn luôn vui vẻ, không lo âu, buồn phiền, giận dữ quá.

- Tập luyện thể dục thể thao vừa sức như đi bộ, dưỡng sinh, yoga, thái cực quyền, bơi lội…

Lê Phương