Lý giải về những điều lạ lùng trên cơ thể bạn

Thử trắc nghiệm xem mình đã thực sự hiểu về cơ thể con người chưa:

1. Tại sao một số người lại có hai bên mắt với hai màu khác biệt?

a. Do tiếp nhận quá nhiều ánh sáng

b. Không có đủ vitamin

c. Do chấn thương.

Câu trả lời đúng: c

Không chỉ là bất thường với động vật khi mắt mỗi bên một màu mà rối loạn sắc tố mống mắt là một bệnh hiếm ở người. Quá nhiều hay quá ít sắc tố trong mống mắt ở một trong hai mắt gây ra tình trạng này. Điều đó có thể xảy ra do gene hay một chấn thương ở mắt.

Nhiều người có hai mắt với hai màu khác biệt. Ảnh minh họa: Reddit.com.

2. Nếu khi sinh ra bạn đã thừa ngón tay, nó thường là ngón:

a. Cạnh ngón tay út của bạn

b. Cạnh ngón tay cái

c. Ở giữa

Câu trả lời đúng: a.

Tình trạng sinh ra với hơn 10 ngón tay hay ngón chân là khá phổ biến. Cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có một trẻ bị dị tật thừa ngón. Ngón tay thừa thường nhỏ hơn các ngón tay bình thường khác trong bàn tay và có thể không có xương bên trong. Chúng không gây hại gì cho cơ thể. Phần lớn ngón tay thừa mọc cạnh ngón tay út. Nhà phẫu thuật có thể cắt bỏ ngón thừa này dễ dàng khi trẻ trên một tuổi.

3. Những người sinh ra có đuôi:

a. Là thật

b. Chỉ là huyền thoại

Câu trả lời đúng: a

Trường hợp rất hiếm nhưng đôi khi có những trẻ sinh ra với "cái đuôi". Đó thực sự là đoạn xương sống thừa phát triển dài hơn bình thường hay chệch vị trí. Một "cái đuôi" có thể phổ biến hơn ở những người có các bệnh bẩm sinh như nứt đốt sống. Phẫu thuật có thể loại bỏ tình trạng này.

4. Ai thường có hơn hai núm vú?

a. Đàn ông

b. Phụ nữ

Câu trả lời đúng: Đàn ông

Nếu bạn biết ai đó có ba núm vú, đó thường là nam giới. Đó có thể là mụn cóc hay nốt ruồi.

5. Màng chân và màng tay:

a. Sẽ tự tách ra sau này

b. Cần phẫu thuật

Câu trả lời đúng: Cần phẫu thuật

Tình trạng màng dính tay, chân cần được bác sĩ phẫu thuật tách. Thỉnh thoảng nó chỉ là lớp da dính các ngón tay, ngón chân lại với nhau. Trong một số trường hợp khác, chúng có chung mạch máu và xương. Cứ khoảng 2.500 trẻ sinh ra thì có một bé bị tình trạng màng tay, chân.

6. Trẻ có hàng răng đôi là bình thường

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: a.

Trẻ tuổi đến trường có hai hàng răng (ở hàm trên hay hàm dưới) trông có vẻ lạ nhưng không đáng lo lắng quá mức. Có khoảng 1/3 số trẻ vẫn còn răng sữa khi răng vĩnh viễn của bé đã mọc lên phía sau. Bạn sẽ thường thấy hiện tượng này ở chiếc răng vĩnh viễn mọc lên đầu tiên của hàm dưới. Nếu răng sữa vẫn tồn tại ở đó quá lâu, chúng có thể gây xô lệch răng hoặc các vấn đề khác, vì vậy bạn nên đưa con đi khám nha sĩ. Bé có thể được nhổ bỏ chiếc răng sữa nếu nó không tự lung lay và rụng.

7. Có phải chỉ đàn ông mới có yết hầu ở cổ?

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: b

Một số cô gái cũng có yết hầu ở cổ. Cục tròn, nhỏ ở trước cổ họng đó thực sự là "hộp âm thanh" hay thanh quản và phát triển trong quá trình dậy thì. Ở các bé trai, thanh quản phát triển lớn hơn và đó là lý do bạn có thể nhìn thấy cục yết hầu rõ ràng ở nam giới. Nó cũng khiến giọng nói của các đấng mày râu trầm hơn.

8. Một số lúm đồng tiền sẽ biến mất khi bạn già đi

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: a.

Những chiếc lúm xinh xinh trên má các bé yêu có thể sẽ không tồn tại mãi. Lúm đồng tiền thường có ở nơi các cơ trên mặt giao nhau. Bạn có thể nhìn rõ má lúm khi một trong số các cơ lớn nhất chuyển động. Nhưng chúng có thể thay đổi theo thời gian hoặc biến mất. Nếu bạn có lúm đồng tiền thì sau này con bạn cũng dễ có má lúm giống bố, mẹ.

9. Ruột thừa có nhiệm vụ gì?

a. Chẳng làm gì cả

b. Kho chứa vi khuẩn

c. Chưa có kết luận

Câu trả lời đúng: c

Một thời gian dài, ruột thừa từng bị coi là một "kẻ lười biếng". Một số chuyên gia nghĩ nó thậm chí chẳng có tác dụng gì. Hơn hết, bạn sẽ vẫn sống khỏe nếu thiếu nó. Nhưng một số nhà khoa học lại cho rằng, ruột thừa chứa các vi khuẩn tốt khi chúng ta cần để tiêu hóa thức ăn.

