Mắt nhìn một thành hai vì sao?

Mắt trái của mẹ cháu cũng đang có biểu hiện của đục thủy tinh thể, nhưng còn bị cả mộng mắt nữa. Bác sĩ tư vấn giúp mẹ cháu có nên phẫu thuật tiếp không ạ? (Hồng)

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân gây nhìn một thành hai. Trước hết cần phân biệt đó là song thị hai mắt hay một mắt. Nghĩa là che một mắt đi sẽ hết cảm giác song thị và ngược lại.

Song thị hai mắt có thể do bệnh toàn thân: cao huyết áp, tiểu đường, bệnh của não. Cũng có thể do bệnh của mắt. Nếu do gây tê trong quá trình mổ mắt thì sẽ tự khỏi trong khoảng 1 tháng. Nếu do nhân mắt bị lệch hoặc nghiêng thì cần chỉnh lại nhân mắt.

Mộng thịt nếu phát triển mạnh có thể gây hạn chế vận động của mắt cũng có thể là nguyên nhân gây song thị.

Bạn nên đưa mẹ đến khám lại bác sĩ đã mổ mắt cho mẹ và trình bày băn khoăn của mình. Nếu vẫn chưa thỏa mãn thì có thể cho mẹ khám ở tuyến cao hơn.

Bác sĩ Hoàng Cương

Bệnh viện Mắt Trung ương



