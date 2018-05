Mẹo giúp cơ thể khỏe khoắn suốt ngày

Buổi sáng bạn nên nán lại ít phút trên giường.

Buổi sáng:

Dành 8 phút “ngủ nướng”: Hãy nán lại trên giường ít phút để cơ thể làm quen, tránh đột ngột ngồi bật dậy, rất có hại cho huyết áp, gây chóng mặt, hoa mắt.

Uống 1 ly nước lạnh sau khi thức dậy: Điều này còn giúp thanh lọc, tẩy sạch các độc tố ra khỏi cơ thể sau một đêm dài ứ đọng, làm đẹp da.

Tập thể dục 15 - 20 phút: Chỉ cần vài động tác nhẹ nhàng, điều hòa khí huyết, bạn đã khởi động cơ thể cho một ngày mới năng động hơn. Nếu bận rộn và không có thời gian, bạn có thể làm vài động tác thể dục cơ bản trong 5 phút như động tác xoay cổ, vươn vai, lườn…

Cười: Tranh thủ lúc đứng trước gương chải tóc, bạn có thể cười một cái thật tươi. Cách này vừa làm giãn cơ mặt, vừa kích thích hệ thống thần kinh trung ương và những hạch tiết ra chất làm thư giãn cơ thể, giúp não tiết ra những chất làm giảm đau đớn và đem lại cảm giác thoải mái.

Tắm nước lạnh: Đối với nhiều người nghe có vẻ lạ nhưng đây chính là cách giúp bạn cảm thấy thật thư giãn dưới vòi sen mát lạnh, kích thích mạch máu, các giác quan sảng khoái hơn, săn chắc làn da.

Ăn sáng: Tuyệt đối không nên bỏ qua bữa sáng. Bữa ăn sáng sẽ là cú “hích” giúp bạn nạp năng lượng đầu ngày và làm việc hiệu quả hơn.

Uống thực phẩm chức năng chứa tinh chất nhân sâm kết hợp đa vitamin, khoáng chất mỗi ngày: Nhân sâm có tác dụng bảo vệ cơ thể đối với nhiễm khuẩn, mệt mỏi và stress nhờ tăng cường đáp ứng miễn dịch, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng ở não, cơ, đồng thời bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do. Do đó, khi phối hợp tinh chất nhân sâm cùng với vitamin và khoáng chất sẽ làm giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi.

Tận hưởng sự thoải mái.

Buổi trưa

Dành 15 phút nhắm mắt thư giãn: Chỉ cần chợp mắt 15 phút (không nhất thiết phải ngủ), cơ thể đã có thể lấy lại cân bằng và tinh thần để bạn “chiến đấu” suốt nhiều giờ liền tiếp theo.

Uống một ly sữa trước khi đi ngủ.

Buổi tối

Đi dạo 10 phút: Nếu điều kiện sống không phù hợp, bạn có thể chọn một góc trong nhà như ban công, hành lang, gần cửa sổ… để làm khu vực tập thể dục với các động tác đơn giản như đá chân, vươn vai…

Uống một ly sữa ấm hoặc sữa tươi: Sữa ấm hoặc sữa tươi chứa 2 loại chất tốt cho giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon, ngủ thẳng giấc hơn. Ngoài ra, sữa ấm hoặc sữa tươi sẽ làm dịu hệ tiêu hóa, khắc phục tình trạng thiếu hụt hàm lượng canxi trong máu vào ban đêm gây loãng xương.

Nghe những ca khúc nhẹ nhàng hoặc trò chuyện trước khi đi ngủ: Thư giãn đầu óc và “ru” bạn vào giấc ngủ bằng những bản nhạc nhẹ nhàng luôn có hiệu quả. Nếu không thích nghe nhạc, bạn nên dành chút thời gian để trò chuyện cùng người thân. Đây cũng là cơ hội để bạn thấu hiểu những người thân quanh mình. Điều này cũng rất có lợi cho sức khỏe tinh thần.

Cuộc sống tràn đầy năng lượng

