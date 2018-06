Nasomom - Giải pháp hiệu quả cho bệnh viêm mũi

Các triệu chứng viêm mũi

Viêm mũi cấp tính: thường do virus gây ra có thể thành dịch bệnh. Triệu chứng nóng rát trong mũi, nhức đầu, mệt mỏi, có thể sốt cao, tắc nghẹt mũi, giảm hoặc mất khứu giác, kèm theo viêm họng... Mũi có thể bị xung huyết, nước mũi có màu đục, đặc dần và có thể gây biến chứng.

Viêm mũi mạn tính: Rất phổ biến và kéo dai dẳng. Lúc đầu là ngạt một bên mũi luân phiên, sau đó ngạt liên tục cả 2 bên, dịch tiết ít nhưng nhầy đặc, có xu hướng chảy ra sau họng và xuống họng, gây viêm họng thứ phát.

Viêm mũi dị ứng có chu kỳ: Triệu chứng xuất hiện thành cơn, thường vào buổi sáng sớm hoặc khi thời tiết thay đổi. Ban đầu thấy ngứa mũi, sau đó hắt hơi liên tục; nước mũi chảy, vài ngày sau nước mũi đục do bội nhiễm, nghẹt mũi dữ dội, phải thở bằng miệng. Nếu kéo dài niêm mạc mũi sẽ thoái hóa, dẫn tới viêm xoang.

Viêm mũi dị ứng không chu kỳ: Triệu chứng giống viêm mũi dị ứng có chu kỳ nhưng mùa nào bệnh cũng có thể xảy ra. Triệu chứng chủ yếu là nghẹt mũi kéo dài do niêm mạc mũi phù nề liên tục, vì vậy niêm mạc mũi dễ thoái hóa. Sử dụng thuốc co mạch làm cải thiện triệu chứng nghẹt mũi nhưng càng về sau niêm mạc mũi và cuống mũi phù nề, dùng thuốc co mạch có tác dụng chậm và tái sưng nề nhanh. Sàn mũi và các khe sẽ bị tụ đọng chất nhầy, càng về sau tắc nghẹt mũi liên tục, các thuốc co mạch không còn tác dụng, phải thở miệng nên dẫn đến viêm họng mạn tính và mũi viêm mãn tính.

Lợi ích từ khuynh diệp trong bệnh viêm mũi

Khuynh diệp được sử dụng để xông, hít khi bị viêm mũi và là phương thuốc tốt giúp sát khuẩn, giảm phù nề đường hô hấp, giảm đau và kháng viêm (theo báo cáo nghiên cứu của Trường ĐH Maryland - Mỹ). Hiện nay việc phối hợp chữa trị viêm mũi cùng khuynh diệp là một biện pháp hỗ trợ hữu hiệu. Theo đó, sản phẩm dùng nước biển sâu đẳng trương kết hợp với khuynh diệp, bạc hà và dụng cụ phun sương đem lại lợi ích làm giảm nhanh nghẹt mũi, sát khuẩn, tan nhầy cho các triệu chứng viêm nghẹt mũi xoang, giảm thiểu nguy cơ phụ thuộc thuốc khi sử dụng lâu dài. Các hạt sương nước biển mang khuynh diệp, bạc hà tác động vào niêm mạc mũi xoang, kích thích niêm mạc mũi tiết dịch nhất thời cuốn trôi dị nguyên và bụi bẩn bám trên niêm mạc mũi xoang. Khuynh diệp làm cho vách khe mũi xoang co lại giúp lòng trong của khe mũi xoang được thông thoáng, giúp kiểm soát sự tiết nhầy quá độ ở bệnh nhân hen, nhờ đó giảm được tần số và mức độ trầm trọng của các cơn hen, cuối cùng là trả lại tình trạng sinh lý cho các xoang và mũi để thực hiện chức năng: làm sạch, làm ẩm, làm ấm không khí trước khi đưa vào phổi.

Nếu người bệnh kết hợp hít vào trong khi xịt, sẽ cảm thấy một luồng hơi sương mang tinh dầu có tính ấm thâm nhập sâu vào các xoang, sau đó một phút, mũi sẽ tiết dịch chảy ra, hỉ sạch chất này sẽ thấy dễ chịu ngay.

Dược sĩ Trung Tín