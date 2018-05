Người ly hôn dễ bị bệnh tim

Những cách đơn giản có thể phòng tránh đau tim / 10 sự thật thú vị về trái tim

Ảnh: BBC.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Circulation, lập luận rằng sự căng thẳng kinh niên do ly hôn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tổng thể của con người. Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu khảo sát từ 15.827 người cho thấy phụ nữ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi những trục trặc gia đình, đặc biệt là việc ly hôn. Hầu như họ không thể thoát khỏi tình trạng stress trước khi tái hôn.

Hầu hết chúng ta đều biết cái chết của một người thân yêu có thể làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim ở những người còn lại. Giờ đây, một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Duke đã chỉ ra tác động mà cuộc hôn nhân tan vỡ gây ra cũng dẫn đến bệnh tim theo cơ chế tương tự.

Trong quá trình nghiên cứu kéo dài 18 năm, từ năm 1992 đến năm 2010, có gần 1/3 trong tổng số 15.827 tham dự viên đã tan vỡ hôn nhân ít nhất một lần. Kết quả so sánh tình trạng hôn nhân với vấn đề về tim mạch cho thấy, những phụ nữ đã ly dị một lần đối diện với nguy cơ đau tim cao hơn 24% so với các chị em đồng trang lứa vẫn duy trì cuộc hôn nhân. Con số này tăng lên 77% ở những người ly hôn nhiều lần. Còn với nam giới, nguy cơ đau tim chỉ tăng 10% khi ly dị một lần và tăng 30% sau nhiều vụ ly hôn.

Giáo sư Linda George, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: "Nguy cơ đau tim do trục trặc hôn nhân gây ra gần tương đương với rủi ro từ bệnh cao huyết áp hoặc tiểu đường. Tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu hôn nhân tan vỡ lặp lại nhiều lần. Điều đó cho thấy vấn đề ly hôn ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến sức khỏe". Việc chơi với máy tính bảng có thể giúp giảm bớt những rủi ro do huyết áp cao gây ra, trong khi dường như không có giải pháp hữu hình nào giúp xoa dịu sự tổn thương do ly hôn.

Giáo sư George lý giải trên BBC rằng: "Chúng ta đều biết sự căng thẳng tâm lý sẽ gây căng thẳng liên tục ở hệ thống miễn dịch, làm gia tăng nguy cơ bị viêm, đồng thời tăng nồng độ hormone gây stress. Chức năng miễn dịch bị biến đổi theo chiều hướng xấu, nếu kéo dài trong nhiều năm tất yếu sẽ dẫn đến tổn thương về sinh lý".

Bà khẳng định chứng trầm cảm cũng liên quan đến sự khác biệt về giới tính. Đối với phụ nữ, việc ly hôn trở thành gánh nặng tâm lý nghiêm trọng hơn nam giới. Khi tái hôn, các rủi ro gây căng thẳng triền miên giảm nhẹ ở nữ giới trong khi nguy cơ ở đàn ông lại tiếp tục tăng. "Tôi nghĩ đây là chi tiết thú vị nhất trong kết quả nghiên cứu", Giáo sư George nói thêm.

Ở góc độ khác, giáo sư Jeremy Pearson, đến từ Quỹ sức khỏe tim mạch Anh, nhận xét: "Sức khỏe thần kinh đã được chứng minh ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu trên cho thấy ly hôn có thể làm tăng nguy cơ đau tim nhưng kết quả chưa thực sự thuyết phục. Chúng ta cần thêm nhiều bằng chứng hơn nữa trước khi kết luận ly hôn là một yếu tố nghiêm trọng làm tăng nguy cơ đau tim".

Qua đây, Quỹ sức khỏe tim mạch Anh kêu gọi tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa để có thêm bằng chứng khẳng định ly hôn xem có phải là nguyên nhân gây bệnh tim hay không. Trước mắt, các các nhà nghiên cứu khuyên những người trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ nên tìm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè để tránh căng thẳng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Thanh Hiền